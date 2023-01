Ninguna fuerza política supera el 22% de intención de voto para las elecciones de este año

escuchar

En solo ocho meses se celebrarán elecciones primarias en el país y ninguna fuerza política supera hoy el 22% de la intención de voto, según la última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, que relevó 1007 casos entre el 23 y el 30 de diciembre pasado.

Juntos por el Cambio tiene una intención de voto de 22%, el Frente de Todos, de 21%, y el tercer puesto es para los Libertarios, con 10%. El voto en blanco (4%) supera al Frente de Izquierda (3%). Un 2% votaría a otra lista peronista que no sea al Frente de Todos y 4% no iría a votar. La encuesta revela además que un 26% no sabe a quién votaría en unas presidenciales si fueran hoy.

La intención de voto no supera el 22% para ninguna fuerza política

La intención de votar a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos subió seis y ocho puntos, respectivamente, entre junio y diciembre de 2022, mientras que los Libertarios, con Javier Milei como referente, disminuyeron cinco puntos de intención de voto desde mayo.

Santilli, Lousteau, Morales y Larreta, como The Beatles

En relación a las PASO, las opiniones estuvieron divididas entre los encuestados: consideraron que “agota al elector por tener que ir a votar varias veces” (29%), “son muy costosas” (29%), “son un buen mecanismo de elección interna de los partidos y coaliciones” (19%), “mejoran la democracia” (12%) y “alientan la participación política” (10%). En comparación con el mes anterior, ahora 3% más cree que “son muy costosas”. Además, 26% de los encuestados cree que las primarias para elegir a los candidatos deberían eliminarse, mientras que el 34% sostiene que deben mantenerse.

La satisfacción con el desempeño de los tres poderes se mantiene alrededor del 15%. La insatisfacción con el Poder Judicial es del 83%. Con el Senado, del 78%; con la Cámara de Diputados, del 82%, y con la gestión de Alberto Fernández y su gabinete, del 80%.

Según el estudio, los principales problemas del país continúan siendo, para los encuestados, la inflación (61%), la corrupción (41%) y la inseguridad/delincuencia/robos (34%). La preocupación por la inflación continúa en alza: representa un 3% más que el mes pasado y un 15% más que a principios de 2022. Tanto para los votantes del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, el principal problema es la inflación, y la justicia/corrupción ocupa el segundo lugar.

Milei y Espert

En cuanto a la información sobre los temas de debate político, el 66% de los encuestados conoce la noticia del viaje a Lago Escondido (del que participaron jueces con el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y directivos del grupo Clarín), mientras un 27% no está informado al respecto. La pregunta que respondían los era: “¿Has escuchado, leído o visto alguna noticia vinculada al viaje de algunos jueces a Lago Escondido?”

Además, 51% consideró que el caso “es un indicador claro de que existe una asociación entre jueces, empresarios y medios y que debe investigarse”, mientras que 31% dijo no tener opinión formada al respecto, pero sostuvo que “debería investigarse para despejar dudas”, y 13% afirmó que es un “viaje privado como cualquier otro y no debería investigarse ya que no es nada grave”.

