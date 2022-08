“No estoy anotado en la lista”: Mauricio Macri evitó hablar de su candidatura para 2023, pero dio nombres de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri habló hoy sobre las elecciones presidenciales de 2023 y mientras evitó hablar de su candidatura, sí dio nombres de referentes de la coalición que integra, Juntos por el Cambio (JxC). “No estoy anotado en la lista”, aseguró al tiempo que nombró a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich como anotados.

En una entrevista que dio en una radio de Córdoba, dijo que un posible gobierno de JxC debería aplicar reformas, “estaba vez sin gradualismos”, confiando en que tanto en el Senado como en Diputados su espacio político tendría un apoyo holgado para “organizar el descalabro de décadas que hizo el kirchnerismo y pensar en cómo dar vuelta a la Argentina, que está en caída libre”.

“Si el kirchnerismo dejó en 2015 el país en el subsuelo, ahora está en el séptimo subsuelo. Quienes más sufren el desbarajuste son los más pobres”, aseguró en el piso del medio cordobés Cadena 3.

Consultado sobre si se postularía como candidato a presidente en una interna junto con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dijo: “No estoy anotado en la lista”, al tiempo que sumó: “También está [entre esos postulantes] María Eugenia Vidal”.

Ante la repregunta de si no hay alguna posibilidad de que se presente si se da alguna circunstancia especial, contestó: “Eso siempre puede pasar, pero no estoy anotado”.

Consultado sobre las primeras medidas que se tomarían, de ganar las elecciones JxC, detalló que deberían orientarse a “lograr un equilibrio fiscal”, “bajar impuestos” a quienes generan trabajo; “recortar el gasto”; y a una “reforma laboral inteligente”.

“Necesitamos ser confiables, porque este Gobierno destruyó la confianza, nadie quiere invertir nada. Tenemos que tener equilibrio fiscal, dejar de ser alcohólicos, no pedirle dinero a más nadie para no endeudarnos más, recortar gastos innecesarios empezando por los políticos) y bajar algunos impuestos porque son confiscatorios y lograr un sistema laboral inteligente, una reforma laboral de hecho porque hay mucho trabajo en negro”, aseguró.

Luego, dijo que si bien “son medidas duras” van a “ayudar a resolver el descalabro y quienes se van a beneficiar son los que más humildes, hay que dejar de mentir y hacer parecer que estas medidas los van a perjudicar”.

Por otra parte, dijo que esas herramientas deben “crear moneda, que permita que se pueda ahorrar y compar deberían aplicarse “sin gradualismos” y explicó: “El gradualismo fue consecuencia de una debilidad política ¿Hasta dónde podía ir? Si con lo que hicimos, que fue poco, nos tiraron 14 toneladas de piedras”.

“Gobernar con el kirchnerismo enfrente no se lo deseo a nadie. Decían que Cristina se había ido. No, Cristina nunca se fue. En mis cuatro años de gobierno [2015 a 2019], estábamos de prestado. Cristina me invitaba a una fiesta y ella era la disc jockey, la organizadora, todo. El próximo presidente que haga los cambios que hay que hacer, que nosotros lo vamos a apoyar”, profundizó.

“Es clave bajar los niveles de inflación para bajar los niveles de pobreza, y trabajar para que el narco retroceda porque si tenés un Gobierno que suelta presos… acá se puede todo, mapuches falsos usurpando tierras y contagiando a hacer lo mismo a otros”, apuntó.

Sobre su gestión y Sergio Massa

Un oyente le preguntó por qué endeudó al país por años, qué se hizo con esos millones y millones que pidió al FMI: “Eso es parte de un relato mentiroso. El crédito del Fondo es el crédito de todos los países del mundo, es un banco no comercial, lo formaron todos los países del mundo para ayudar y nos dieron un crédito muy grande, pero lamentablemente quedamos muy golpeados. Ese dinero reemplazó las deudas que ya tenía la Argentina.

Luego, dijo: “Es mentira que la plata se fugó. Es este gobierno el que se ha endeudado a niveles récord en la historia argentina. Es una tasa de ayuda con tasas de interés muy bajas, pero él [Alberto] tomó una deuda que cuesta porque le aumentó mucho el déficit fiscal”.

Respecto de qué medidas deberían tomarse para mejorar las jubilaciones, dijo: “La estabilidad es clave para los jubilados, la inflación los ha matado”. Sobre la aplicación de reformas en el régimen, explicó: “No puede ser que tengamos diferentes regímenes de jubilación y creo que hay que igualar la edad jubilatoria, la mujer debe tener las mismas oportunidades que el hombre y tiene liderazgo, frente a esos reconocimientos tiene que reconocer esa igualdad”.

Al ser consultado sobre uno de los objetivos que su gobierno no logró, la pobreza cero, apuntó contra las críticas que entonces recibió su gobierno cuando se planteó el aumento gradual de impuestos a los servicios públicos de energía, agua y gas.

“Acá no quiero reivindicar lo hecho, pero ese no es que era un objetivo, teníamos que ir hacia eso, reducir la pobreza. En 2017 logramos el menor nivel de inflación y el equilibrio llega si el Estado paga lo que puede. Nos han mentido de que el Estado era algo abstracto y fantástico que nadie pagaba y era maravilloso, pero entendimos ahora que hay que pagarlo y que si nos roban lo que nos roban, quedamos cómo estamos ahora”, dijo.

Sobre las medidas económicas que está aplicando el ministro Sergio Massa, algunas de las que había propuesto en su momento el macrismo, aseguró que “los recortes deben ser mucho más profundos” y apuntó: “Hasta ahora no he visto nada, son anuncios de anuncios. [Massa] se lanzó a ver qué podía hacer. Ojalá que puedan arreglar alguna de las cosas de este desastre, ya es un avance a futuro que empiecen a reconocer que la energía hay que pagarla, con las bárbaridades que hemos sufrido en esos cuatro años [de Gobierno], que puedan arreglar algunos de los descalabros presupuestarios que han ocasionado”.

Sobre ese tema, por último dijo: “Pero que sucedan [los cambios] de una vez. La inflación sigue llevando a la pobreza a mucha gente todas las semanas, sigue el descalabro en el Banco Central, estamos todo el tiempo al borde de una crisis más profunda y todo esto es el resultado de un gobierno que nunca tuvo plan ni rumbo”.

La entrevista comenzó de una manera muy amena ya que lo primero que dijo el ex mandatario es que había dado a luz su segunda hija, la artista Gimena Macri (fruto de su relación con su primera esposa Ivonne Bordeu) que está en pareja con otro artista plástico, Pablo Siquier. “Quiero comunicarles que hace cuatro horas soy abuelo, 5.10 de la mañana nació Alfredo. Es la primera vez que soy abuelo, estoy de estreno”, dijo.