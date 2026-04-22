Jorge Macri confirmó que se presentará para la reelección en la Ciudad y habló del rol que quiere para Mauricio Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó este miércoles que el año próximo se presentará para la reelección, al considerar que su gestión está “haciendo las cosas mucho mejor”, y elogió el rol del expresidente Mauricio Macri como articulador nacional del PRO.

“Amo esta tarea que tengo. Me encanta gestionar ciudades, es un desafío inmenso y creo que estamos haciendo las cosas mucho mejor. Le estamos dando un norte de orden a la Ciudad”, consideró Macri.

En declaraciones a Radio La Red, el alcalde porteño consignó que su gestión está “cerca de completar 700 propiedades que habían sido usurpadas y que fueron devueltas a sus propietarios”.

“Ese un tema inmenso que no estaba en agenda. El orden nos da libertad”, destacó.

Consultado sobre sus aspiraciones electorales, el jefe de Gobierno dijo que “ama esta Ciudad” y manifestó: “Si Dios quiere, los vecinos me darán la posibilidad de estar una vuelta más en este cargo”.

Respecto del rol de Mauricio Macri, que la semana última estuvo en Chaco y Corrientes para relanzar una gira federal del PRO, el alcalde porteño dijo que le “gusta” el perfil actual del exmandatario.

“Me gusta lo que está haciendo ahora, que es recorrer y juntar a la gente nuestra en todo el país”, valoró.

La gira de Mauricio Macri y el pedido de empresarios

Por su parte, el expresidente Macri reiteró el viernes último que el PRO no ejercerá oposición al gobierno de Javier Milei pero advirtió que “los que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados; lo traiciona”.

Desde Chaco, el exmandatario aclaró que el espacio no ejercerá “oposición” pero aseguró que tampoco hará “silencio” a la hora de hacer señalamientos, en medio de la polémica por el caso del crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mauricio Macri y Hernán Lombardi en el velatorio del actor y Luis Brandoni Gerardo Viercovich - LA NACION

Por otro lado, y según pudo reconstruir LA NACION, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, le transmitió a Macri su preocupación por la situación económica y política actual, y le planteó la necesidad de sostener una opción electoral “racional” de la que Pro forme parte en las próximas elecciones nacionales.

El planteo se dio durante una cena de principios de abril, en la casa del CEO del Grupo Techint.