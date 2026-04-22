Paolo Rocca le pidió a Mauricio Macri sostener la participación de Pro en las próximas elecciones nacionales

Paolo Rocca le transmitió a Mauricio Macri su preocupación por la situación económica y política actual, y le planteó la necesidad de sostener una opción electoral “racional” de la que Pro forme parte en las próximas elecciones nacionales. El planteo se dio durante una cena, a principios de abril, en la casa del CEO del Grupo Techint.

Del encuentro participaron también el diputado nacional y secretario general de Pro, Fernando de Andreis; el legislador porteño Darío Nieto, mano derecha del expresidente; y tres directivos del grupo empresario.

“Se conocen desde hace mucho tiempo”, explicó a LA NACION un ladero del macrismo, que confirmó la invitación del empresario al expresidente. En ese sentido, fuentes del espacio encuadraron la reunión en una serie de contactos que Macri viene manteniendo con referentes de distintos sectores económicos. “Hay mucha gente que lo está convocando”, señaló un dirigente.

Paolo Rocca, presidente y CEO del Grupo Techint Fernando Massobrio - Archivo

La conversación se produjo después de que Macri anunciara que Pro presentará un candidato propio en las próximas elecciones nacionales. Durante una cumbre partidaria en Parque Norte, el expresidente respaldó el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei, descartó una oposición frontal y planteó que Pro será “el próximo paso” para consolidar y volver sostenibles los cambios impulsados por los libertarios. Aun así, advirtió que no hará silencio y que marcará diferencias cuando lo considere necesario.

En Chaco

"El que calla no protege el cambio: lo traiciona". pic.twitter.com/wWwhEKQ8xP — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 18, 2026

En paralelo, Macri puso en marcha lo que en Pro llaman “el próximo paso tour”: una serie de recorridas por el interior para reposicionar al partido de cara a la próxima contienda electoral. En las últimas semanas visitó Chaco y Corrientes, donde se reunió con los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, respectivamente, además de otros referentes provinciales. De esas actividades participan Ezequiel Sabor −secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño− y Ezequiel Jarvis −vicepresidente del Ceamse−, que ofician como armadores territoriales, junto con De Andreis.

Mauricio Macri se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Rocca, en tanto, es uno de los principales referentes de la industria argentina y protagonizó en los últimos meses un enfrentamiento abierto con Javier Milei. El Presidente lo llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros” después de que una empresa de su grupo perdiera una licitación millonaria frente a un competidor indio. También lo acusó de conspirar contra el Gobierno tras la derrota oficialista en las elecciones bonaerenses del año pasado.

El mensaje que compartió Milei

A comienzos de este año, Techint quedó afuera de un contrato de alrededor de US$250 millones para proveer los caños de un ducto de casi 500 kilómetros que unirá Vaca Muerta con Río Negro. La obra es una pieza central del proyecto para transportar gas, licuarlo y exportarlo por barco, uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos de la gestión Milei. La adjudicación quedó en manos de la firma india Welspun, por decisión de las principales petroleras del país.

Ese resultado profundizó la tensión entre Rocca y la Casa Rosada y volvió a poner en primer plano sus cuestionamientos a la apertura importadora. El empresario viene advirtiendo sobre el impacto de una competencia que considera desigual para la industria local.

Paolo Rocca, Welspun y Milei

“Además de nivelar la cancha, hay que defender profundamente la estructura industrial”, sostuvo en una de sus primeras críticas públicas, durante una actividad en diciembre en la que coincidió con Patricia Bullrich. También reclamó “una apertura inteligente de la economía, que le dé tiempo a la cadena para adaptarse, incorporar tecnología e invertir”.

En esa línea, apuntó especialmente contra la presión de las importaciones chinas sobre el mercado del acero. “China produce el 50% del acero del mundo y, frente a la caída de su consumo interno, está ingresando con una actitud predatoria y desleal”, afirmó.

Las próximas recorridas del expresidente

Macri continuará con el tour federal el 29 de mayo en la región de Cuyo. Hará base en la ciudad de Mendoza y recorrerá San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca. En paralelo, su equipo, con De Andreis a la cabeza, viajará la próxima semana a Santa Fe y Entre Ríos con la mira puesta en el armado electoral hacia 2027.

Aunque el expresidente se puso al hombro la tarea de devolverle “nitidez” a Pro y reinstalarlo en la escena nacional, en el macrismo evitan hablar por ahora de candidaturas. “Primero hay que construir la carrocería y después elegimos al piloto”, resumen cerca suyo.

En ese contexto, la opción de un outsider, que en algún momento sobrevoló el armado partidario, pierde fuerza. “Tiene que ser alguien nuestro”, admiten en el círculo chico de Macri. Otro dirigente lo completa: “Tiene que ser alguien que muestre un recorrido y cuente una historia”.