Visita del Papa León XIV a la Argentina: qué se sabe de la misa central y toda la agenda oficial

A poco más de dos meses de la visita del papa León XIV a la Argentina, comenzaron a conocerse los principales puntos del itinerario que cumplirá el Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre. Aunque el programa definitivo será anunciado por la Santa Sede a mediados de septiembre, las autoridades eclesiásticas y políticas ya trabajan sobre una agenda que incluirá distintas actividades en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Entre los actos previstos se encuentran una misa central al pie del Monumento de los Españoles, un encuentro con jóvenes, una celebración en la Basílica de Luján y otra ceremonia multitudinaria en Córdoba. El Papa también visitaría la cárcel de Devoto, el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y participaría de actos institucionales y religiosos en el centro porteño.

La planificación se encuentra a cargo de una segunda “misión de avanzada” del Vaticano, encabezada por el coordinador de los viajes apostólicos de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. La delegación mantiene reuniones con representantes de la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada y los gobiernos locales para definir aspectos logísticos y de seguridad.

Se prevé una misa central al pie del Monumento de los Españoles ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

Un grupo de obispos reclamó trabajar por la justicia social y la empatía

A dos meses de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social cerró su encuentro en Córdoba con un documento que enfatiza la necesidad de trabajar por el bien común. “Comprendemos que la justicia social es el criterio estructurador y la herramienta indispensable para hacer real este horizonte de plenitud, acortando distancias y garantizando la equidad, tanto en el punto de partida como en el camino de nuestro pueblo”.

“Su visita nos convoca a disponernos al encuentro: recuperar la escucha y reconocernos corresponsables de una misma casa y de un destino compartido”, señala el documento de cierre.

El texto indica que el diálogo se sostiene “sobre una escucha atenta, serena y respetuosa, capaz de empatizar genuinamente con el otro sin descalificarlo ni subestimarlo”.

Cómo será la misa central en la ciudad de Buenos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, anticipó en diálogo con Radio Mitre que el lugar propuesto para la misa central es el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Si bien la locación todavía debe recibir la confirmación definitiva, también se evalúa utilizar ese espacio para el encuentro de León XIV con los jóvenes.

La intención de la organización es montar un mismo escenario para las dos convocatorias y adaptarlo entre una actividad y otra. “Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir: aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”, explicó García Cuerva.

La propuesta implica descartar la posibilidad de organizar las ceremonias en estadios. Según indicó el arzobispo, se priorizarán los espacios abiertos y sin un límite estricto de aforo, con el objetivo de que todas las personas que deseen acercarse puedan participar.

Avanza en Córdoba la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina. Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), el Arzobispado de Córdoba Presidencia

Las actividades previstas en la ciudad de Buenos Aires

Además de la misa central y el encuentro con los jóvenes en Palermo, el cronograma preliminar incluye un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

León XIV también realizaría una visita pastoral a la cárcel de Devoto. García Cuerva recordó que el papa Francisco solía hablarle al actual pontífice sobre la realidad de las personas privadas de su libertad y señaló que León XIV ya recorrió establecimientos penitenciarios en Guinea Ecuatorial y Barcelona.

El arzobispo, en tanto, advirtió que la brevedad de la estadía impedirá incorporar todas las propuestas recibidas por la organización. “Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días. No es que no quiera, es que no llega”, sostuvo.

León XIV también realizaría una visita pastoral a la cárcel de Devoto GCBA

La visita al Cottolengo de Claypole

Otra de las actividades contempladas es una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, situado en la localidad bonaerense de Claypole. Se trata de una obra de asistencia integral a personas con discapacidad severa que la Iglesia sostiene desde hace 90 años.

El establecimiento ocupa unas 50 hectáreas y cuenta con 15 hogares, una escuela especial, una lavandería, un campo de deportes, una huerta, una radio, un cementerio y un santuario. La visita fue analizada durante una reunión entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

Encuentro entre la Iglesia y la Justicia en el Pequeño Cottolengo de Don Orione

La misa en la Basílica de Luján

La agenda bonaerense incluye además una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para el 11 de noviembre, último día de la visita. La celebración constituye otro de los puntos centrales del viaje debido al significado religioso del santuario y a la cantidad de peregrinos que podría convocar.

La organización del encuentro motivó reuniones entre funcionarios provinciales, autoridades municipales y representantes de la Iglesia. La jefa de asesores del gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, recibió al arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, junto al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y al intendente de Luján, Leonardo Boto.

“Luján se prepara para recibir al papa León XIV. Comenzamos a coordinar la visita apostólica y todo lo necesario para acompañar este acontecimiento tan importante”, señaló Álvarez Rodríguez en sus redes sociales.

La agenda bonaerense incluye una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján Ricardo Pristupluk

Una ceremonia multitudinaria en Córdoba

La visita de León XIV también tendría una escala en Córdoba, donde la misión de avanzada del Vaticano inspeccionó el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Allí se analiza organizar una misa en un sector cercano a la pista central de la unidad militar.

El lugar cuenta con una superficie total de 220 hectáreas y, según estimaciones de fuentes locales consultadas por LA NACION, el área destinada a la celebración tendría capacidad para recibir a unas 600.000 personas. El predio posee, además, un fuerte valor histórico: allí ofició una misa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en abril de 1987.

De la recorrida participaron Salas Castañeda; el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach; el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, y representantes de los gobiernos nacional y cordobés.

El operativo de seguridad

En paralelo con la definición de los lugares, avanzan los preparativos vinculados con la seguridad y los traslados. Representantes de la Guardia Suiza y de la gendarmería italiana trabajan junto con las autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y cordobesas.

La coordinación general también involucra a la Nunciatura Apostólica y a la Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Colombo para conversar sobre la organización del viaje. El encuentro se produjo días después de que el presidente del Episcopado fuera recibido por León XIV en el Vaticano.

García Cuerva destacó que la preparación de la visita permitió reunir a representantes de distintas administraciones alrededor de una misma mesa. “Está generando buenos frutos”, afirmó el arzobispo, quien reconoció sentirse “muy nervioso” ante la magnitud de la organización. “Es mucha responsabilidad”, concluyó.

Hasta el momento, la agenda preliminar contempla:

Monumento de los Españoles: misa central y encuentro con los jóvenes

misa central y encuentro con los jóvenes Palacio San Martín: encuentro ecuménico e interreligioso

encuentro ecuménico e interreligioso Plaza San Martín: homenaje al Libertador

homenaje al Libertador Cárcel de Devoto: visita pastoral

visita pastoral Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole: recorrida por la obra asistencial

recorrida por la obra asistencial Basílica de Luján: misa el 11 de noviembre

misa el 11 de noviembre Predio de Fadea, en Córdoba: posible celebración multitudinaria

El orden definitivo, los horarios y la confirmación formal de cada locación quedarán establecidos cuando la Santa Sede comunique el programa oficial del viaje a mediados de septiembre.