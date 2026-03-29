Nuevas críticas de Marcela Pagano contra los Milei: “Karina es la que gobierna”, aseguró

La diputada Marcela Pagano (Buenos Aires) dijo que el presidente Javier Mliei tuvo conocimiento desde el primer momento de la maniobra con la criptomoneda $LIBRA y aseguro que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “es quien gobierna”.

“Milei estaba al tanto de todo el tema $Libra, no puede decir que no sabía nada”, acusó Pagano, quien sostuvo que el involucramiento del jefe del Estado en el lanzamiento del activo “quedó demostrado en los chats” que sostuvo con Mauricio Novelli y que figuran en el expediente judicial.

En una nuevo capítulo de su traumático divorcio con la administración libertaria, la legisladora nacional cargó contra el jefe de Gabinete. Manuel Adorni, quien sigue sin explicar cómo pagó sus vacaciones en avión privado a Punta del Este, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Marcela Pagano y Martín Ménem. Archivo

“En el Gobierno están los que hacen negocios, como los Menem, y los que utilizan al Estado para el ascenso social, como Adorni”, sentenció Pagano en declaraciones al programa radial A Confesión de Parte, que conduce la periodista Romina Manguel.

La experiodista dijo que “Karina Milei es quien gobierna y toma todas las decisiones políticas” en el Gobierno y explicó las periódicas reacciones del Presidente contra la oposición en el hecho de “cree que hay una conspiración internacional en su contra que involucra a diputados, senadores y periodistas”.

Pagano volvió a la carga contra los funcionarios del Gobierno involucrados en casos sospechados de corrupción y dijo que “todos los escándalos de Adorni son como las causas de Lázaro Báez y Cristina” Kircher.

En ese sentido, tildó de “arribistas” al jefe de Gabinete, al presidente de la Cámara de Diputados y a su primo y mano derecha de Karina Milei.

Marcela Pagano y Lilia Lemoine en el recinto del Congreso; se filman mutualmente Fabián Marelli

El enfrentamiento de Pagano con Martín Menem empezó hace casi dos años y ha tenido varios episodios que rozaron el escándalo con acusaciones a los gritos en pleno recinto de la Cámara baja. En esos episodios también tuvo participación la diputada Lilia Lemoine (Buenos Aires), enemiga declarada de la experiodista.

Sobre la interna del oficialismo, Pagano aseguró que “hubo dos diputadas de la Libertad Avanza que hicieron un escándalo porque a Virginia Gallardo le daban más cámara”, aunque no dijo los nombres de sus colegas.

“Hay diputados que leyeron el reglamento de la Cámara y no lo entendieron”, agregó, antes de preguntarse: “¿No pasaste en el colegio compresión de texto y llegaste a diputado?”.