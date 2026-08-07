Nuevo aliado: Milei se reunió con De la Espriella en la previa de su asunción en Colombia y cierra su gira por la región

Javier Milei se reunió este viernes en Cali, Colombia, con el flamante presidente de ese país, Abelardo de la Espriella. La reunión bilateral entre ambos se produjo pocas horas antes de la ceremonia de toma de posesión de mando de De la Espriella, que se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro, con quien Milei mantuvo una pésima relación.

En mayo pasado, Milei celebró el triunfo electoral de De la Espriella, quien derrotó a Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro. Lo mismo hizo poco después con la victoria de Keiko Fujimori, en Perú, a cuya asunción también asistió la semana pasada.

En la previa a este encuentro con el colombiano, Milei también mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

De ambos encuentros participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, los únicos dos miembros de la comitiva presidencial que acompañó a Milei en el recorrido por Ecuador y Colombia, que comenzó el miércoles por la noche y concluirá en las próximas horas.

Javier y Karina Milei, Pablo Quirno y el canciller israelí Gideon Sa' ar

Más tarde, Milei recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de esa ciudad.

Luego se espera la participación del mandatario en la ceremonia de asunción de De la Espriella. Finalmente, durante la madrugada, el mandatario emprenderá el regreso al país tras su paso por Colombia y Ecuador, donde firmó una serie de acuerdos bilaterales con el presidente de ese país, Daniel Noboa.

El viaje de Milei se realizó mientras en el Senado avanzó con la media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en la que el oficialismo debió eliminar de la discusión los capítulos sobre la extranjerización de tierras a raíz de un fuerte rechazo social y político y el que tenía que ver con la ley de fuego.

Los acercamientos a los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú se dan en medio de la tensión con Brasil, que decidió no reponer a su embajador en el país luego de los insultos de Milei a su par Lula da Silva.

El enojo de Brasilia se potenció luego de que Milei participara en el acto de lanzamiento de Flávio Bolsonaro en San Pablo y las últimas tres apariciones mediáticas del mandatario argentino, en las que reiteró que considera a Lula como “ladrón” y “presidiario”.

El mandatario explicó, tanto en LN+ como en Radio Mitre y en una entrevista en el streaming La Casa, que se basaba en que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles, pero digo la verdad”, justificó el mandatario argentino.