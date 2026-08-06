Fito Páez se sumó a las protestas contra la extranjerización de tierras: “La Argentina no se vende, man”

En medio del debate en el Senado por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el artista Fito Páez se sumó a las protestas al publicar un video en sus redes sociales desde la movilización en San Carlos de Bariloche.

“Estamos esperando la columna que viene del otro lado y vamos a ir todos para el Centro Cívico. La Argentina no se vende, man. ¿Tan difícil es de entender?”, expresó el músico, vestido con un camperón y rodeado de manifestantes.

Fito Páez En Bariloche

En la previa de la marcha, el artista había difundido un video en el que convocó a sus seguidores sumarse a la manifestación.

“Estamos en un lugar recóndito en la Patagonia argentina que no la van a vender. No le vamos a dejar que la vendan a nadie, porque es nuestra. Besotes”, había manifestadi horas atrás.

El posteo de Fito Páez

El músico se encuentra en Bariloche preparando un show que realizará en septiembre en el Teatro Real de Madrid.

El medio local El Cordillerano consignó que la movilización convocada en la provincia patagónica comenzó por la tarde en la intersección de las calles Onelli y Moreno, en San Carlos de Bariloche, donde se congregaron decenas de vecinos, organizaciones sociales, comunidades mapuche y referentes de distintos sectores social.

La manifestación avanzó hasta el Memorial de Veteranos de Malvinas para luego continuar hacia el Centro Cívico.

Represión en el Congreso

La jornada de protesta nacional finalizó con episodios de represión en el Congreso. Hubo enfrentamientos entre pequeños grupos de manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones de Bartolomé Mitre y Callao, con un saldo de 12 detenidos por “atentado y resistencia a la autoridad” y tres uniformados heridos.

Un grupo de encapuchados rompió baldosas y arrojó proyectiles contra los agentes, que habían montado un cordón detrás de las vallas y respondieron con un camión hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma.

Fuerte represión policial con disparos de gases y de balas de goma luego de la protesta en el Congreso Hernán Zenteno

La policía, con un camión hidrante, alejó a manifestantes que intentaron derribar las vallas colocadas frente al Congreso, en el frente de la marcha que sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales realizaron este jueves en rechazo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

En medio de las corridas, un grupo de manifestantes descolgó una bandera de Estados Unidos que estaba en la puerta de un comercio sobre la Avenida de Mayo y la prendió fuego.

Figuras públicas contra la ley

Fito Páez sumó su voz al elenco de figuras públicas del arte y el deporte que rechazaron la iniciativa oficialista, entre quienes estuvieron Tini Stoessel, Emilia Mernes, L-Gante, Rosalía, La Joaqui, Dillom y Ca7riel, además del futbolista de la selección nacional Lisandro Martínez.

Esta fuerte presión social, sumada al propio rechazo de bloques aliados, resultó clave para que el Gobierno cediera y retirara el capítulo de extranjerización de tierras incluido dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión se llevaba a cabo este jueves en el Senado.

Enfrentada con el gobierno de Javier Milei, la cantante Lali Espósito fue una de las primeras en manifestarse. En un video, convocó: “Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

En unas imágenes viralizadas de la marcha se la vio junto a Dillom.

Lali y Dillom en la marcha

Por su parte, la cantante Nicki Nicole compartió distintas convocatorias a la marcha y escribió: “¡Necesito a todos los jóvenes que me siguen defendiendo nuestro futuro y defendiendo nuestras tierras! ¡Necesito que se hagan cargo de lo que es de ustedes!”.

“¡La Argentina es de ustedes y la están vendiendo, están vendiendo su país! ¡Este 6 de agosto presentes en las calles defendiendo nuestro país!“, expresó la cantante.