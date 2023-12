escuchar

Los altoparlantes de distintas estaciones de trenes de acceso a la ciudad de Buenos Aires reprodujeron esta mañana un mensaje grabado para desalentar a quienes pensaran en marchar. “El Ministerio de Seguridad informa que si va a ejercer su derecho a protestar tenga en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley”, se escuchó en los andenes desde el amanecer.

El mensaje era reforzado por una segunda parte, donde el que informaba era el Ministerio de Capital Humano. “Si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley va a mantener su beneficio. Si no cumple la ley y corta, no cobra”, advertía. Además, la frase de “El que corta no cobra” se repetía en la cartelería de las estaciones. Javier Milei retuiteó la foto de uno de esos carteles. Los mismos carteles que usó el gobierno anterior para difundir propaganda a favor de Sergio Massa (y desató en su momento una ola de críticas de sus rivales).

El gobierno nacional puso en marcha hoy un fuerte operativo en respuesta a la marcha convocada para esta tarde, pero no se limitó a montar un plan de seguridad: buscó disuadir con amenazas y controles inéditos a quienes planeaban participar de la movilización en las calles del centro porteño.

Por la mañana, Gendarmería Nacional detuvo dos colectivos en el peaje de Pilar. En los dos casos, dejaron ir al ómnibus, pero bajaron a todos los pasajeros, a quienes en un caso la Gendarmería identificó como “piqueteros” y en el otro, como “posibles manifestantes”.

“Colectivo en infracción. Personal de CNRT [Comisión Nacional de Regulación del Transporte] libera la unidad para que continúe sin pasajeros (manifestantes), los cuales deberán retomar por propios medios”, informó Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Fuentes de esa fuerza explicaron que se tomó la decisión de bajar a la gente del colectivo porque “carecía de contrato, llevaba gente parada y no tenía lista de pasajeros”. Una prueba de que la decisión es ajustar como nunca los controles, que no se han dado nunca con esta intensidad, por ejemplo, sobre los ómnibus que cada fin de semana trasladan barrabravas a las canchas de fútbol.

El informe sobre el otro “ómnibus en infracción” relata que llevaba 30 pasajeros y que personal de la CNRT “liberó la unidad para que continúe sin pasajeros (POSIBLES MANIFESTANTES), los cuales retornaron (sentido ascendente) por propios medios”.

Ayer, el jefe de la policía porteña, Diego Kravetz dijo en LN+ que hoy no habría colectivos con piqueteros en la 9 de Julio porque en los accesos se iban a montar “controles exhaustivos para que no puedan entrar”, pero no dio más precisiones.

Esto no @PatoBullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas NO.

El derecho a asistir a una marcha no se puede impedir. Los delitos son otra cosa

Hay caminos de los que no se vuelve. pic.twitter.com/4Zll2lNKal — Monica Frade (@MonicaFradeok) December 20, 2023

Esta decisión de frenar a los manifestantes en el camino fue cuestionada por Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, que le pidió a Patricia Bullrich evitar “prácticas abusivas” y le dijo: “Hay caminos de los que no se vuelve”. Frade ganó su banca por Buenos Aires en la lista que llevaba a Bullrich como candidata a presidenta.

Mientras tanto, pasado el mediodía todavía no se registraban grandes movimientos de gente en la Ciudad.

