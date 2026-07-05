Ordenan una inspección para corroborar en qué propiedad de Insaurralde o Cirio está el vestidor repleto de dólares

Los dichos de una testigo al reconstruir el acta de un allanamiento abrieron una nueva pregunta en la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y su exesposa, la modelo Jesica Cirio.

El testimonio indicó que el vestidor con dólares guardados que se observa en los videos filmados por Cirio revelados por LA NACION hace dos semanas está ubicado en un departamento de la exmujer de Insaurralde. Los dichos de la testigo contradicen la sospecha inicial de que el cuarto retratado en las filmaciones es el que compartían el exintendente de Lomas de Zamora y Cirio en una casa del country Fincas de San Vicente.

Para despejar las dudas y determinar dónde está ubicado el guardarropa cargado de dólares, la Justicia ordenó una inspección ocular en las dos domicilios.

Tras difundirse, el 20 de junio, los videos en los que Cirio muestra dólares guardados dentro de bolsas plásticas dentro de cajones de un vestidor, el juez federal Luis Armella, a cargo de la investigación contra Cirio e Insaurralde, ordenó allanar un departamento de Cirio (en Ortega Gasset y Libertador, en el barrio porteño de Palermo) y otro de su exmarido Elías Piccirillo (en Banfield).

Jesica Cirio y Martín Insaurralde, tras casarse por civil, el 6 de noviembre de 2014 LUCIANO THIEBERGER

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, tras los procedimientos, se registró un error en un acta y, para reconstruirla, se volvió a llamar a los testigos que habían participado de los procedimientos, que se desarrollaron durante las primeras horas del domingo 21 de junio.

Al concurrir para reconstruir el acta, una empleada doméstica que había estado presente como testigo en el allanamiento en el departamento de Cirio dijo que el vestidor que había visto en esa propiedad era el que se había conocido a través de los videos. Hasta el momento, la sospecha principal era que el vestidor está en la casa de San Vicente.

Con el objetivo de confirmar en qué propiedad está el vestidor en cuestión, este lunes se realizarán inspecciones oculares con profesionales en el departamento de Palermo y en la propiedad del barrio privado Fincas de San Vicente. La medida, ordenada por Armella, comenzará a las 8.

El ingreso al country Fincas de San Vicente Ricardo Pristupluk

Esta semana, se concretará otra medida judicial que genera expectativas en la investigación. El martes, se abrirá el teléfono celular de Cirio. El dispositivo fue entregado por el abogado de la mujer, Claudio Caffarello, el 23 de junio, a pedido de Armella, quien había dado un plazo de 24 horas para aportarlo. La Justicia buscará los videos del vestidor en ese dispositivo.