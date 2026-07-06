Javier Milei celebró la victoria de Noruega con la imagen de una camiseta firmada por Haaland: “Sos un gigante”

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El presidente, Javier Milei, celebró la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026. Lo hizo mediante una foto que compartió en sus redes sociales en la que se ve una camiseta de fútbol de Manchester City que en su dorsal lleva el número uno, el nombre del mandatario argentino y varias firmas, entre ellas, la de Erling Haaland. “Vikingo sos un gigante”, escribió.
Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...— Javier Milei (@JMilei) July 5, 2026
CC: @ErlingHaaland pic.twitter.com/VPnB9KXjpf
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