Martín Insaurralde pidió que no se utilicen como prueba los videos de los dólares que grabó Jésica Cirio

El exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde pidió a la Justicia que no utilice como prueba el video donde se ve a su exesposa Jésica Cirio exhibiendo millones de dólares en paquetes termosellados en el vestidor de la casa que compartían, informó a LA NACION una fuente que interviene en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Insaurralde.

El exintendente siguió los pasos de Cirio, quien, a través de su abogado Claudio Caffarello, se presentó hace una semana ante la Justicia con un planteo similar. Según Cirio, los videos son nulos como prueba.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

La defensa de la modelo señaló que el fiscal Sergio Mola pidió al tribunal que requiriera esas imágenes para someterlas a pericia con el objetivo de determinar si fueron objeto de manipulación, cortes o ediciones. Los abogados dijeron que no es posible establecer la fecha ni el lugar donde se tomaron las imágenes y recordaron que el productor Diego Suárez declaró en la causa que el video tiene un “trasfondo extorsivo”.

Suárez describió haber visto imágenes de cómo se pagaron 500.000 dólares a una mujer vinculada a un abogado, supuestamente para evitar la difusión de estas imágenes. La propia Cirio había denunciado en 2025 que la estaban extorsionando con la difusión de imágenes que afectaban su intimidad. No habló de dólares en ese momento.

En paralelo, este miércoles, TN informó que Insaurralde estaba frecuentando una oficina en el microcentro porteño, frente al Palacio de Tribunales, y mostró imágenes de quien sería el exintendente saliendo del garage de ese edificio.

En cuanto al expediente, está en marcha un peritaje contable, que será una prueba clave en la causa, y Mola pidió la semana pasada la detención de Insaurralde y Cirio, pero el juez federal Luis Armella rechazó esa solicitud. Armella la consideró “desproporcionada”, aunque sí ordenó un impedimento para viajar al exterior respecto de Cirio, Insaurralde, dos de los hijos de Insaurralde (Martín y Rodrigo), Sofía Clerici y otros dos imputados, Gastón Barrachina (sobrino de Insaurralde) y Víctor Donadío.