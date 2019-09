Ordenan volver a investigar la muerte de Santiago Maldonado

Vuelven los interrogantes del caso Maldonado Fuente: Archivo

La Cámara reabrió la causa y pidió analizar un posible abandono de personas, con la mirada en los gendarmes y en la propia comunidad mapuche

COMODORO RIVADAVIA.- En un fallo unánime, la Cámara Federal de Apelaciones dispuso reabrir la causa en la que se investiga la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en agosto de 2017, en el río Chubut, en medio de una fuerte controversia.

Los jueces Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez consideraron que se investigó "una única hipótesis delictiva", sin que se haya valorado "algún nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o quienes se introdujeron en las aguas del río Chubut".

El tribunal desestimó la hipótesis de la desaparición forzada y puso la mirada en un posible "abandono de persona" sobre dos protagonistas claves: la Gendarmería, que intervino en el operativo, y la propia comunidad mapuche del Pu Lof.

En el mismo fallo, la Cámara revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, pero consideró -basado en las pericias- que "la muerte de Maldonado fue de etiología accidental" producto del ahogo en las aguas del río.

"Nos encontramos ante una muerte traumática, con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal", en cuyo desarrollo se hizo uso de herramientas "para la prevención y represión de delitos".

El 29 de enero, la familia Maldonado presentó un recurso de apelación al fallo del juez Gustavo Lleral, quien había cerrado la causa por la "desaparición y muerte" del joven artesano, ocurrida el 1° de agosto de 2017, en el territorio de Cushamen, Chubut.

Lleral no encontró responsabilidades penales en la actuación de la Gendarmería, que el 1° de agosto reprimió un corte en la ruta 40, a la altura de la estancia Leleque, en la que un grupo de mapuches -identificados con el lonko Facundo Jones Huala- agredió con piedras a la fuerza federal, mientras reclamaban por la liberación de su líder.

Según los familiares, la investigación realizada por el juez Guido Otranto y luego por Lleral careció de un cuerpo de investigadores independientes y no se tomaron en cuenta las circunstancias en las cuales el joven decidió meterse al río Chubut, donde murió ahogado.

Los Maldonado insistían en que no estaban convencidos de los resultados de la autopsia, que concluyó que el tatuador falleció poco después de caer en una zona profunda del río, con una temperatura de casi 4°C. Por el contrario, en su momento dieron a entender que el joven fue "plantado" en el río y que el cuerpo podría haber sido "criogenizado".

El pronunciamiento

El nuevo fallo, de 15 páginas, descartó que haya existido el delito de desaparición forzada, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes -así como también algún miembro de la comunidad mapuche- hayan abandonado a Maldonado en las aguas del río Chubut.

En noviembre de 2018, el juez Lleral cerró los dos expedientes por la desaparición de Santiago Maldonado y sobreseyó al gendarme Echazú. Sostuvo que no encontró responsabilidades penales en la actuación de la Gendarmería y ordenó archivar la causa en el juzgado de Esquel. Lo hizo tras conocer la última pericia sobre el DNI de Santiago Maldonado, que arrojó que no se encontraron "evidencias objetivas de que ese documento no hubiera estado sumergido en el agua por un período de hasta 90 días".

La Cámara expresó que "los resultados de la autopsia anularon prácticamente la posibilidad de sostener cualquier accionar doloso por parte de integrantes de dicha fuerza".

"La autopsia reveló datos concretos que contribuyen a desestimar la intervención directa de terceras personas en la muerte de Santiago Maldonado. Sus ropas no presentaban desgarros, roturas ni signos de arrastre, erigiéndose en un dato relevante la ausencia de lesiones externas (ni contusas, ni cortantes, ni penetrantes) ni signos compatibles con medidas de sujeción. Por su parte, tanto el estudio radiológico como el examen corporal interno permitieron descartar la presencia de lesiones traumáticas", afirmaron los jueces.

Argumentaron que, más allá de las contradicciones en que habrían incurrido los testigos, existen "puntos de convergencia, que permiten concluir que quienes vieron por última vez a Maldonado fueron Lucas Ariel Naiman Pilquiman, Matías Daniel Santana y Nicasio Luna Arratia. De allí solo aparecería corroborada la hipótesis que coloca a Maldonado corriendo hacia el río y luego permaneciendo agazapado bajo unos sauces, ya que no se atrevió a cruzar y tampoco fue auxiliado por sus compañeros de huida, quienes sí alcanzaron la otra orilla, viéndolo por última vez".

Verónica Heredia, abogada de la familia, dijo que "la Cámara admite que el archivo de la causa y el sobreseimiento de Echazú fueron sin fundamentos" y plantea dudas con la autopsia. "No dice cuándo ni dónde falleció Santiago, y reconoce que falta una investigación", advirtió. Y concluyó: "Nosotros no afirmamos que hay desaparición forzada, pero sí que tenemos que llegar a la certeza a partir de la hipótesis mayor".