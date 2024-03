Escuchar

Oscar Zago, jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), afirmó que “no sabía nada” sobre la ratificación de la sesión de mañana jueves en el Senado, convocada por la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para tratar el DNU que firmó el presidente, Javier Milei, en diciembre del año pasado.

“La intención era suspender la sesión del día de mañana [jueves]. No sé lo que ha pasado para que se haya convocado la sesión. No sé cuáles fueron los motivos ni nada por el estilo, ni si fue arreglado o no con el Poder Ejecutivo”, dijo Zago en diálogo con TN.

El jefe de los diputados del oficialismo también se desentendió del comunicado que emitió la Oficina del Presidente en la que acusó a la vicepresidenta de “avanzar con una agenda propia e inconsulta” y valoró como “apresurado” el tratamiento del DNU 70/2023 que el mandatario firmó en diciembre.

Zago, por otro lado, se refirió al sistema previsional y las reformas que pretende implementar el Gobierno: “Estamos buscando la fórmula jubilatoria. Consideramos que está dentro de una reforma de ley previsional que hay que trabajarla. No es lo mismo el que aportó 40 años que el que no aportó prácticamente nada. Hay que trabajar y ser sinceros y poner todo sobre la mesa para sacar una fórmula y una tabla que le sirvan a todos los sectores”.

“Queremos déficit cero, que es lo que está buscando el Presidente. Eso nos va a dar mayor previsibilidad a la hora de sentarnos para tener una fórmula que nos sirva”, apuntó el líder de la bancada oficialista en Diputados. Y agregó: “Es para el mañana. Estamos buscando algo que nos sirva en el futuro, no en el presente. Porque ya sabemos que todo lo que se hace en el presente se acaba en lo inmediato”.

Zago sostuvo que “hay diferencias”, según cada caso. “Hay aportes que quizás no la hizo la patronal. Eso hay que buscarlo, investigarlo y ver. Está el que no hizo aporte porque nunca lo quiso hacer. Hemos conocido a muchísima gente que te dice ‘yo no aporto, no me importa, si total me voy a jubilar igual’. Ese discurso lo venimos escuchando hace más de 30 o 40 años. Es injusto, es injusto eso”, aseguró.

