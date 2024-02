escuchar

Después de la caída en desgracia del proyecto de ley ómnibus de Javier Milei en el Congreso, se multiplican los chispazos y pases de factura entre los diputados del oficialismo. Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, es el foco de los cuestionamientos por una significativa parte de sus colegas, quienes objetan su estilo conducción, al que catalogan como “personalista”. Allegados del líder libertario en la Cámara baja retrucan: “Hay anhelos de protagonismo”.

A pesar de que el malestar en la bancada libertaria no es nuevo, la frustración de ver naufragar la iniciativa del Ejecutivo después de intensas semanas de trabajo terminó de colmar la paciencia de algunos legisladores, quienes no conocían el detrás de escena de las negociaciones y consideran que el rol de jefe de bloque se podría ejercer de una manera más virtuosa. “Quedamos todos como unos nabos por su impericia”, señaló un diputado de LLA que acusa a Zago de manejarse en un círculo de “dos o tres personas” y de no compartir lo que conversa con otros espacios políticos.

Contrastan su proceder con el del presidente de la Cámara baja, a quien le atribuyen formas amables y un trato cordial. “Oscar impone, Martín [Menem] busca consensos”, resumen. Argumentan, además, que Zago desconoce la práctica parlamentaria, pero que tampoco escucha a sus pares. “No accedió a nombrar a las autoridades del bloque, solo él tiene cargo”, subraya uno de sus colegas más críticos.

Parte del bloque libertario en el recinto, durante la votación en particular del proyecto de ley ómnibus Fabián Marelli - LA NACION

Cerca de Zago, no obstante, critican el “afán de protagonismo” de algunos perfiles de la Cámara de Diputados y cuestionan las sistemáticas ausencias de una porción de legisladores a las reuniones de bloque en el Salón Blanco del Palacio Legislativo. “Hay quienes quedaron con el sinsabor de no quedar al frente de alguna comisión, pero estos perfiles fueron avalados en una reunión en Casa Rosada”, chicanean. Sin nombrarla directamente, hacen referencia a Marcela Pagano, quien pretendía presidir la comisión de Presupuesto pero quedó relegada por José Luis Espert, de Avanza Libertad.

Las diferencias que los diputados libertarios manifestaban por lo bajo se pusieron sobre la mesa el mismo día en que el megaproyecto de Milei fue devuelto a comisiones. Tras la fallida votación en particular, se improvisó una reunión de bloque de LLA para explicar a legisladores atónitos la decisión que se acababa de tomar. La cumbre se celebró en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, duró alrededor de dos horas y expusieron los presidentes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General -Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni, respectivamente-, así como Zago y Menem. Allí, los diputados libertarios reclamaron que “las cosas se hablen en el bloque”.

Fue una suerte de anticipación a lo que pasaría tan solo un día después, cuando se conoció que la diputada libertaria Rocío Bonacci había presentado un proyecto para derogar la ley del aborto con la firma de Zago, entre otras. “ El presidente de bloque no puede estar entre los firmantes y no decirle al resto” , bramaron quienes se oponen a su conducción.

José Luis Espert (Avanza Libertad) junto a los diputados de LLA, Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni Hernán Zenteno - LA NACION

La tensión escaló cuando el Poder Ejecutivo salió a despegarse del proyecto de Bonacci. Lilia Lemoine, Beltrán Benedit, Manuel Quintar y María Fernanda Araujo, todos de LLA, negaron haber prestado su rúbrica para el proyecto de derogación, pese a haber sido incluidos. Zago, en tanto, no hizo una declaración pública al respecto. “Habló personalmente con la diputada”, comentaron en su entorno.

Bonacci aseguró que a Zago y Araujo les preguntó a través de mensajes telefónicos por la iniciativa, mientras que a los demás legisladores se los dijo personalmente. “Zago y Araujo me dieron el okey por WhatsApp, les pasé el proyecto completo. El mensaje era claro. Les mandé el archivo, les hice una introducción y les pregunté si les parecía conveniente acompañarme con la firma”, sostuvo.

Cristian Ritondo saluda a Martín Menem tras la aprobación en general de la ley ómnibus Hernán Zenteno - LA NACION

Este nuevo traspié del líder de la bancada oficialista enfureció a los propios y terminó de erosionar los vínculos, ya muy estresados. Si bien en las filas libertarias no hablan de un recambio de perfiles en la Cámara de Diputados, toman volumen las versiones de integrarse en un interbloque con Pro.

De concretarse esa posibilidad, todos los reflectores apuntan a Cristian Ritondo -el actual jefe del bloque amarillo- como el próximo titular del interbloque oficialista. Esto desplazaría del centro de la escena política a Zago y podría calmar el tembladeral interno que ocasionaron sus últimas actuaciones.