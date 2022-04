Otra medida judicial en pleno domingo de Pascuas: despejan el camino para que los académicos voten a su consejero

Una jueza despejó este domingo el camino para que los profesores de Derecho de todo el país elijan este lunes al académico que los represente en el Consejo de la Magistratura. Resolvió el Domingo de Pascua rechazar una medida cautelar pedida por un grupo de profesores de Derecho de la UBA que reclamaban que la elección del consejero se realice de manera directa y no mediante un colegio electoral y que la candidata fuera obligatoriamente una mujer.

La jueza contencioso administrativo federal Rita Ailán que rechazó la medida cautelar al argumentar que que cambiar el reglamento a días de la elección y fijar un colegio electoral no es un acto gravemente arbitrario.

La medida había sido pedida por las Asociación Civil de Profesores Universitarios de Buenso Aires para la Cooperación, con la firma de Christian Cao.

La jueza -tras citar el fallo de la Corte que obliga a normalizar el Consejo de la Magistratura mediante el dictado de una nueva ley o el regreso a su conformación de 20 miembros- dijo que para cumplirlo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se dictó un reglamento electoral dentro de sus competencias.

Y consideró que no se reunieron elementos que tornen verosímil el derecho invocado por los profesores de derecho ni su legitimación en el caso frente a los rectores. Por eso es que rechazó la medida cautelar.

Asi las cosas, el lunes, un colegio electoral integrado por profesores de derecho de las universidades nacionales de todo el país votará a una candidata para integrar el Consejo de la Magistratura. La candidata que se postuló es Pamela Tolosa, de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, que cuenta con el apoyo de un sector del radicalismo cercano a Daniel Angelici y de Diego Molea, actual representante académico de la Universidad de Lomas de Zamora. La suplente es la profesora Adriana Taller, de Rosario.

Despejado el cuestionamiento judicial, quedó en pie el custionamiento administrativo que intentará mañana la UBA, ya que entiende que las universidades con mas docentes titulares, en el anterior sistema, tenían mas chance para colocar a los académicos. De hecho, la Universidad Nacional del Litoral aportó los dos últimos elegidos de manera directa.

Advierten en la UBA que no se puede realizar el mecanismo de elección indirecta y que hay una desproporción entre las personas que votaron a un delegado para el Colegio Electoral. Por ejemplo, en Avellaneda, hay un solo profesor titular y en la UBA hay 150 cargos, aunque 75 elegidos por concurso estaban en condiciones de votar. Se la cuestionó a Tolosa, que fue designada como titular luego del cierre del padrón de su universidad, donde votaron 13 docentes. La UBA solo va por el cuestionamiento administrativo; de mínima quiere que este mecanismo no se aplique nunca más. No pretende entorpecer la normalización del Consejo de la Magistratura, como lo ordenó la Corte.