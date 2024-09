Otro revés para el periodista Roberto Navarro en su juicio contra Eduardo Feinmann

Escuchar

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso del periodista Roberto Navarro en una causa donde está siendo investigado por incitación a la violencia debido a expresiones suyas por las fue denunciado por su colega Eduardo Feinmann.

La causa se inició el 17 de agosto de 2022 a partir de las denuncias presentadas por Feinmann y la abogada Silvina Martínez, habitual colaboradora en los programas de Luis Majul, porque Navarro dijo en su programa en la radio El Destape, el 15 de agosto de 2022, que generaban violencia con sus afirmaciones y que alguien “debía frenarlos” y que deberían tener miedo por ello.

Eduardo Feinmann, periodista y conductor en LN+

Navarro -según la denuncia- expresó: “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara” . También habría dicho: “El Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también”.

El 12 de octubre de 2022, la jueza federal María Eugenia Capuchetti desestimó la denuncia por inexistencia de delito, tras considerar que las expresiones formuladas por Navarro, por más reprochables que pudiesen resultar, se encontraban al amparo de la libertad de prensa, expresión y pensamiento . Esa decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

La querella a cargo de la abogada Silvina Martínez apeló esa decisión y el caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Navarro recusó entonces al juez de la ese tribunal, Carlos Mahiques, por considerar que las opiniones del juez sobre su programa El Destape eran hostiles y tenía temor de que actuara con parcialidad. Pero la Sala I rechazó sin más trámite ese planteo de recusación.

Contra esa decisión de la Casación por la recusación de Mahiques, la defensa presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado. Y la Corte Suprema, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimó el pedido de recusación realizado por Navarro.

Ahora Navarro fue contra el fondo del fallo de la Casación, que el 14 de junio de 2024 anuló la decisión de la jueza Capuchetti que había entendido que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión, hizo lugar al recurso de Feinmann y ordenó a la magistrada dictar una nueva sentencia .

Ahora los jueces Mahiques -ya confirmado en el caso-, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone rechazaron ese recurso. Dijeron que los agravios del periodista “no pueden habilitar la vía” del recurso extraordinario porque no se dirigen contra una sentencia definitiva.

“El recurso extraordinario federal exige, entre otros requisitos para su procedencia, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en el presente caso sometido a control jurisdiccional no se advierte”, dijeron los jueces. Agregaron que Navarro planteó “juicios discrepantes” con la decisión que no alcanzan para acreditar la cuestión federal. Por eso declararon inadmisible el recurso extraordinario de la defensa particular de Roberto Daniel Navarro, con costas .