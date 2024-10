Pablo Biró denunció que persiguen a su familia por su postura contra la privatización de Aerolíneas Argentinas

Escuchar

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, recientemente expulsado del directorio de Aerolíneas Argentinas, denunció este miércoles persecución hacia su esposa e hijas a raíz de la pelea del gobierno de Javier Milei con la línea aérea estatal por la intención de privatizar la firma. Además de las denuncias penales recibidas por incitación a la violencia por advertir el crecimiento del conflicto, el sindicalista más combativo del sector dijo tener “miedo” por la “persecución” a su familia.

“Temo por la integridad de mi familia , me han perseguido camionetas sin patente, han ido al colegio de mis hijas y les sacaron fotos, las han seguido a ellas y a mi mujer. Ves a un agente de inteligencia que lo único que no tiene es la identificación de la placa. Nosotros estamos muy acostumbrados a esto, te caminan, te siguen, eso es una actividad ilegal en democracia. Tiene cuatro patas, cola y ladra, es un perro”, indicó Biró en diálogo con Splendid 990.

En este marco, el sindicalista dijo que presentó un habeas corpus preventivo en pos de su seguridad personal. “De ahí se libran oficios a seguridad e inteligencia para ver si hay una orden de detención, si hay una orden de un juez que ordenó que te siga”, argumentó.

Varios paros afectaron a cientos de pasajeros este año. Santiago Oroz

Y continuó: “Te quedás un poco más tranquilo que los cuentapropistas no se pasen de mano, no te secuestren un hijo o le hagan una salidera bancaria a tu mujer. Como no pueden encontrar nada para meterme en cana, persiguen a mi familia”.

Por su parte, se refirió a las desestimaciones de la Justicia hacia las denuncias de funcionarios del Gobierno en su contra. “Hasta la mismísima [ministra de Seguridad] Patricia Bullrich salió a decir que me denunciaron. La única herramienta que tenemos los trabajadores es la huelga”, sentenció Biró.

“Cuando me meten una denuncia penal porque dije que el conflicto va a escalar, me preguntan cómo estoy, y estoy 100% abajo de la inflación. A pesar que no le guste a nadie, la huelga es la única medida de fuerza que podemos hacer, cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir. ¿Amerita una denuncia penal y que la ministra lo comunique con un videíto? Parte de la persecución contra mi persona es porque necesitan a alguien que esté subordinado, que no se pare. Como no me encontraron nada, no me pueden condicionar. Se equivocaron si creen que apretándome me van a doblegar. Tengo una organización atrás que hace respetar los derechos”, aseveró el sindicalista.

DENUNCIAMOS A PABLO BIRÓ POR INCITACIÓN A LA VIOLENCIA pic.twitter.com/1KwfLStOCA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2024

A fines de septiembre, la Justicia desestimó la denuncia presentada por Bullrich por extorsión, tras varios paros que afectaron a miles de pasajeros y cientos de vuelos en todo el país. “Advirtió sobre su intención de perjudicar el transporte aéreo, señalando que ‘esto se va a poner mucho peor’”, dijo la titular de la cartera de Seguridad al realizar la presentación.

Por otro lado, a pedido del Estado nacional, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, los miembros de la asamblea de accionistas votaron la semana pasada a favor de la expulsión de Biró del directorio de la empresa “por haber actuado recurrentemente en forma desleal y contra los intereses de la compañía que representa”.

“Biró, en su doble rol de dirigente del gremio APLA, y como director de la compañía por las acciones clase B del Programa de Propiedad Participada, tuvo durante estos últimos meses un comportamiento contrario al esperable de un miembro del directorio de Aerolíneas Argentinas. Tan solo este año, Biró participó y promovió 13 medidas de fuerza contra la aerolínea, muchas de ellas escudadas en supuestas asambleas informativas que en realidad eran paros encubiertos. Como agravante, y ante los esfuerzos de la compañía por mitigar el impacto de estas acciones en los planes de viaje de sus pasajeros, las medidas fueron adaptadas por los gremios para provocar el mayor daño posible en la operación, corriendo los horarios de las protestas para afectar la mayor cantidad de vuelos posibles”, dijo la empresa en un comunicado.

LA NACION

Temas Aerolíneas Argentinas