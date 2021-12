Pablo Lanusse: “Macri parece el abogado y yo el imputado”

El abogado de Mauricio Macri dio detalles esta noche sobre el reciente procesamiento de Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, por parte del juez Martín Bava.

“Era algo que anticipamos que iba a ocurrir, lo dijimos desde la primera oportunidad”, dijo Lanusse en diálogo con Luis Majul, por LN+. El magistrado le prohibió salir del país y lo embargó en 100 millones de pesos. “Obviamente vamos a apelar todo, tenemos tres días a partir de mañana incluido”, adelantó el abogado.

La defensa del expresidente había cuestionado a Bava por “parcial”, pero la Cámara Federal de Mar del Plata lo confirmó al frente de la causa. En esta oportunidad, el letrado acusó que la decisión es “un refrito de la decisión del 1° de octubre por la cual el juez Bava lo citó a indagatoria a Macri, lo recusamos porque dijimos que estamos frente a un juez parcial, absolutamente carente de las condiciones mínimas como magistrado y que prejuzgó a Macri. No nos sorprende, me alegro haberlo dicho desde el primer momento para que no venga a decirnos nadie que lo decimos luego del procesamiento”.

El abogado calificó a Alberto Fernández de ser “un títere con alta magistratura”. Y se refirió a cómo impactó en Mauricio Macri la decisión de la Justicia. “Hablé con Macri y me río porque parece el abogado y yo el imputado. El está tranquilo porque se sabe absolutamente inocente”, expresó.

Y agregó: “Obviamente, indignado por la injusticia, pero tal vez estoy más indignado yo, ojalá yo tuviera su serenidad y su confianza”.

En estos momentos, Macri está en Chile. El juez dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”. La prohibición, no obstante, no es total porque Bava contempló en su fallo la posibilidad de autorizarlo a viajar ante pedidos concretos.

Sobre este tema, Lanusse manifestó: “La prohibición para salir del país es otro disparate más”. Y sumó: “La Cámara días atrás nos dio la razón a la primera prohibición de salida del país. No dan fundamentación sobre por qué le restringen la libertad”.

En cuando a la causa, el letrado aseveró: “El fallo es un disparate técnicamente jurídico, es absolutamente carente de toda prueba. Porque como le dijo Mauricio Macri al juez por escrito: ‘No hay prueba porque está probado que Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar’”.

En otro momento, aclaró que su indignación o malestar no se deben a una falta de tranquilidad respecto a las consecuencias de la causa. “A mi la causa no me preocupa, me da mucha lastima porque se utiliza una tragedia como el hundimiento del Ara San Juan para generar una persecución infundada contra el Presidente Mauricio Macri metiendo en el medio a 44 héroes de la patria”, dijo.

En ese momento, apuntó una vez más contra Bava: “Es absolutamente impresentable”. Y luego, auguró: “Confío en que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura para que el equilibrio de la designación y remoción de jueces se restaure, porque un juez que saca un dos en un concurso por lo menos debería estar inhabilitado por cinco años para presentarse nuevamente en otro y ser mandado a estudiar derecho, no puede asumir el cargo un juez que no sabe derecho porque define la libertad y el patrimonio de nosotros”.