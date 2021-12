Margarita Stolbizer: “Lo único que Mauricio Macri y Cristina Kirchner han hecho en estos tiempos es profundizar la grieta”

Margarita Stolbizer se convirtió en un factor de tensión en Juntos por el Cambio. Recién incorporada a la coalición opositora, la líder de GEN fue blanco de los dardos de dirigentes de los sectores más extremistas de Pro, quienes le reprocharon en duros términos sus últimas críticas públicas al expresidente Mauricio Macri. Aliada del médico radical Facundo Manes, la diputada nacional electa intenta poner paños fríos: dice que no tiene ánimo de pelearse con el exmandatario y que tampoco pretende entrometerse en la interna por el liderazgo de Pro. Si bien usa un tono conciliador, Stolbizer hace señalamientos hacia adentro del conglomerado opositor y pide discutir un plan para mostrarse como alternativa en 2023: “El valor que tiene la coalición es su diversidad. Estamos todos juntos, no solo para amontonarnos y ganar elecciones, sino en pensar cómo hacer un buen gobierno”, apunta Stolbizer, exsocia electoral de Sergio Massa y Roberto Lavagna.

Además, remarca que Macri y Cristina Kirchner “profundizan la grieta”. “Hay que plantear una política superadora de esas antinomias que le no le hacen bien al país”, afirma en una entrevista con LA NACION.

-Recién se incorpora a JxC y ya le pasan facturas por sus críticas a Macri. ¿Le sorprende la reacción de Pro o siente que cometió un error?

-Primero, hay demasiado ruido interno y las cosas que yo pueda decir se meten en un clima de mucha susceptibilidad. Segundo, yo no hice una crítica directa a Macri. Le tengo mucho respeto a Macri, en su condición de líder de Pro y de esta coalición. No tengo ánimo de pelearme con el expresidente ni con el resto. He dicho algunas cuestiones que me parecen objetivas. Sostuve que no le hacía bien a la coalición que, en medio de la campaña electoral, Macri se reuniera con [Javier] Milei, quien era rival de María Eugenia Vidal en la Capital. No fue una crítica a Macri, sino una opinión. Por eso, no creo que deba haber ofensas. Respeto a los que opinan distinto a mí y pretendo que hagan lo mismo conmigo. Trato de no criticar a los demás porque Macri tiene una trayectoria, e incluso más razones, para liderar este espacio que yo; soy una recién llegada.

-Le pidieron que tenga “respeto” por el expresidente.

-Por eso, trato de no meterme. Yo hago las cosas con respeto. Estoy muy comprometida con este proyecto. Pero también lo hago desde mi diversidad. En realidad, Carrió se para frente a ellos y les dice cosas mucho que peores que las que yo pueda decir. Tenemos que respetarnos en nuestras diversidades. Cuando hablo lo hago con respeto. Mi intención no es ofender a nadie.

-¿Falta una mayor apertura en JxC? Durante la campaña, Manes también pidió que se respetara la identidad y hacer un revisionismo de la gestión de Macri.

-Esta coalición tiene que pensarse a futuro tratando de no mirar para atrás, no reivindicar el pasado, no repetir errores. Y la fortaleza está en darle a la unidad un contenido político y programático. Es decir, estamos todos juntos, no solo para amontonarnos y ganar elecciones, sino en pensar cómo hacer un buen gobierno. En ese sentido, cada uno tiene que aportar lo suyo para no solo llegar a ganar la elección en 2023, sino también a poder gobernar y no fracasar.

-¿Pensó que Macri iba a perder la centralidad y que se iban a imponer Larreta o Vidal?

-No diría que eso haya sido una condición para ingresar. Siempre dije que Manes y el radicalismo nos dieron una puerta de comodidad para ingresar a la coalición, porque nos identificamos mucho con el discurso e hicimos una campaña muy linda. Y nos incorporamos desde nuestra diversidad, no somos todos iguales. El valor que tiene la coalición es su diversidad. La unidad no es uniformidad.

-¿Le incomoda estar en un espacio en el Macri mantiene la centralidad?

-No. Primero, yo no me incorporé como persona individual. Estoy al frente de un partido que tiene personería nacional. Entonces, nuestro partido elige sus liderazgos, el Pro o el radicalismo, los suyos. Somos muy respetuosos de los liderazgos de cada partido tiene. No tiene por qué incomodarme que el Pro elija que Macri sea su líder. Puedo discutir en términos de contenidos, pero no sobre quiénes son los líderes.

-¿Quiere que el GEN esté en la mesa nacional de JxC para discutir el programa de gobierno?

-Sí, por supuesto. Después de que nos integremos al interbloque vamos a pedir ingresar a la mesa política.

-¿Podrán conciliar posturas en la Cámara de Diputados?

-No sé cómo funcionan en este momento. Pero imagino que todos los bloques participan de la discusión para definir las posiciones y estrategias. Nosotros discutiremos ahí adentro. Las miradas respecto del Gobierno son muy parecidas, así que no creo que tengamos dificultades.

-¿Está de acuerdo con apoyar un eventual acuerdo con el FMI?

-Todos decimos que necesario que se cierre el acuerdo con el FMI. Lo que necesitamos es tener información sobre el contenido, no solo sobre el tema del fondo sino también el presupuesto y plan plurianual. Discutiremos el contenido, pero con la voluntad de acompañar.

-¿Qué opina del procesamiento de Macri en la causa por supuesto espionaje? ¿Hay una “persecución” contra el expresidente?

-No conozco los contenidos de la causa. La actuación del juez no ha sido prolija. No creo en la existencia de lawfare ni en este ni en otros casos.

-¿Faltó una reacción más dura de la oposición o de Macri por la decisión de la Justicia de sobreseer a Cristina Kirchner?

-No, todos hemos salido muy crudamente porque estamos frente a un escándalo político y jurídico que tiene mucho impacto para la Argentina. Considero que es de mucha gravedad, porque afecta la igualdad ante la ley y la existencia de una justicia independiente. La reacción de la oposición ha sido común, nadie se ha desmarcado de eso.

-Usted también cuestionó la “Doctrina Pichetto”

-No lo hice criticando a Pichetto. A veces, digo datos objetivos de la realidad. Pichetto defendía que no se podía desaforar a Carlos Menem del Senado porque no había una sentencia firme, pese a que teníamos condenas confirmadas. La opinión de Pichetto siempre fue que había que esperar tantas condenas para poder tomar una decisión.

-¿Le preocupa el alto nivel de internismo después del triunfo?

-No, porque todo esto es pasajero y tiene que ver con que hay una disputa de lugares, bastante normal, porque se están armando las conducciones de los bloques. Me asustaría que las internas tuvieran que ver con problemas políticos, ideológicos o cuestiones de fondo. En ese sentido, todos tenemos una unidad de criterio respecto de lo que queremos para adelante. Estos ruidos se terminan en unos días. Lo importante es cumplir con objetivo de frenar al kirchnerismo. Y, después, tendremos que armar una buena alternativa de gobierno para 2023.

-Dice que hay “unidad de criterio”, sin embargo, hay sectores que piden armar una coalición de centro popular, como Manes, y otros que quieren cuidar al núcleo duro y tener un perfil de derecha. ¿Está saldada esa discusión en JxC?

-No, por estas diversidades. Eso se instala cuando discutís un acuerdo programático. Hay que pasar una instancia: dejar de ser una coalición para ganar una elección a tener una unidad programática. En ese terreno se saldan las diferencias. Yo miro lo que pasa en otros países con las coaliciones. Por ejemplo, lo que les dio solidez en Alemania es ponerse de acuerdo sobre el programa de gobierno. Todas estas disputas son el folklore de cuando se arman las cosas.

-¿Dice que no hay diferencias ideológicas, pese a los matices?

-No, no, no… Al contrario, yo digo que las diferencias existen, pero se saldan cuando se discute el programa de gobierno. Ahí discutís qué vas a hacer. No está mal que haya diferencias. Si hay algo que nos da fortalezas, es que seamos diversos.

-También te criticaron por pedir regular la vivienda de los ricos. ¿Impulsará esa discusión o temas de la agenda progresista en JxC?

-No se puede discutir un programa de gobierno con frases. Ni es vivienda de los ricos ni “chorros en la cárcel”. Hay que discutir un programa de gobierno. Cuando planteé el tema de tratamiento diferencial para viviendas “suntuarias” es que necesitamos abordar la problemática habitacional de manera integral. Es decir, contar qué vas a hacer con las viviendas sociales y las suntuarias. Por ejemplo, le podés exigir una inversión en la generación de energía renovable, paneles solares. No está mal solicitarle un requerimiento de mayor esfuerzo a aquellos que pueden hacerlo. Yo hablé de un proyecto integral de vivienda y descolgaron esa frase. Desde ahí no se puede discutir una política de vivienda.

-¿Se arrepiente de haberse sumado a JxC?

-No. Primero, tengo buena relación personal con todos y me siento cómoda en este lugar. Nuestro partido está dentro de esta coalición porque queremos ser parte de un espacio que gobierne en 2023.

-¿Qué sectores deberían incorporarse a JxC?

-La amplitud debe trascender a los partidos políticos. Esta coalición debe tener como sentido y objetivo hacer una gran convocatoria ciudadana. Hay que mirar mucho más a una ciudadanía que no se identifica con los partidos políticos. Luego, hay que establecer acuerdos políticos con el Frente Progresista, de Santa Fe, o con el espacio de Juan Schiaretti en Córdoba. Hay que tener una mirada sumamente amplia, pero que no se quede estrictamente en las representaciones partidarias.

-Usted apoya el proyecto presidencial de Manes. ¿El médico está mejor preparado que Larreta?

-Los dos son grandes presidenciables. No hay que adelantar las peleas. La primera preocupación es hacer un bloque fuerte, grande y unido que le ponga un freno al kirchnerismo.

-Para que se impongan los moderados, ¿Macri y Cristina deberían correrse, como dijo Emilio Monzó?

-Macri y Cristina lo único que han hecho en estos tiempos es justificarse recíprocamente, profundizando la grieta. La grieta, que fue muy buena en términos electorales, porque les permitió ganar elecciones, no es buena para el país. La Argentina debe salir de esta polarización. Hoy, cada vez que el presidente o los funcionarios de este gobierno pueden, hablan de Macri, porque creen que les conviene. No hay que prestarse a ese juego. Hay que plantear una política superadora de esas antinomias que le no le hacen bien al país.

-¿Macri y Cristina deberían jubilarse, como dijo Monzó en su momento?

-No me gusta esa idea. No soy quién para decir que se tienen que jubilar. Hay que pensar cómo generamos algo distinto que nos permita salir de esta grieta que tanto daño le hace a la Argentina.