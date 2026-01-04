Página web, sitio de noticias y cuentas de X: el ejército digital que rodea a Villarruel mientras piensa el después de Milei

Con nulo poder dentro del Gobierno y reducida a la administración cotidiana del Senado, Victoria Villarruel empezó a ensayar otra forma de hacer política. Lejos del centro de decisiones del oficialismo y enfrentada abiertamente con Javier Milei, la vicepresidenta avanza en soledad, con agenda propia y una cuidada construcción de identidad. Ya cuenta con una página web personal y un sitio de noticias exclusivo que llevan su impronta y la muestran activa, federal y con proyección. La pregunta se impone casi sola: ¿está empezando a pensar en 2027?

El sitio principal se llama “Todo por Argentina”. Es la consigna que Villarruel repite en su biografía de X y la marca que ordena su relato. La web reúne fotos profesionales, registros oficiales, recorridas por las provincias, actividad legislativa y un repaso detallado de su trayectoria personal y política. Todo aparece organizado con una estética pulida, narrativa prolija y lógica de campaña permanente.

El inicio de la página web "Todo por Argentina" que detalla la biografía, gestión, trayectoria y recorridos por el país de Victoria Villarruel

Sin embargo, tanto su entorno como la propia página se encargan de aclarar que no se trata de un desarrollo oficial. Al final de ambos sitios -el de noticias y el personal- se repite la misma leyenda: “Esta página web es una iniciativa independiente y no representa de manera oficial a Victoria Villarruel”. Desde su equipo refuerzan esa versión: aseguran que fueron hechas “por una fan”, que trabajó “por su cuenta y sin ninguna remuneración”. Y agregan: “Tiene mucha gente que la quiere y que hace cosas de muy buena calidad por su propia cuenta”. La explicación, aunque posible, no despeja la curiosidad. El nivel de producción, el acceso a fotos oficiales y la coherencia del mensaje hacen que las plataformas se parezcan más a un armado político que a un simple homenaje espontáneo.

Ese contenido se amplifica en X, a través de cuentas que replican la misma lógica: catolicismo, Malvinas, defensa irrestricta de la vida castrense, gestión en el Senado y despliegue territorial. El remate es siempre idéntico: “Todo por Argentina”. Algunos de esos perfiles funcionan como cuentas de noticias sobre la vicepresidenta -como @VVNoticiasX, que en los últimos días la mostró en la previa de Año Nuevo en una panadería y un supermercado de Bahía Blanca-; otros se concentran exclusivamente en el seguimiento de sus viajes oficiales, como @villarrueldata; y hay también cuentas que exhiben su rol institucional en el Senado y se permiten un registro más distendido, con memes halagadores incluidos, como @villarruelarmy_. Esta última fue, además, la que anunció el lanzamiento de la página web dedicada a la vicepresidenta.

Victoria Villarruel 🇦🇷 en Bahía Blanca

Tras tomar un café en la avenida Alem, la vicepresidente de la Nación pasó por la Cooperativa Obrera del centro bahiense antes de continuar su viaje hacia Monte Hermoso, donde pasará unos días de descanso. pic.twitter.com/wXYHFUUyf0 — VV Noticias 🇦🇷 (@VVNoticiasX) January 1, 2026

El contexto ayuda a entender esa construcción paralela. Villarruel atraviesa su momento de mayor aislamiento desde que asumió. Milei le había prometido injerencia en Defensa y Seguridad, pero esos resortes quedaron en manos de Patricia Bullrich y Luis Petri. Con la llegada de Bullrich al Senado como jefa del bloque libertario, su influencia se achicó todavía más: la vicepresidenta conserva la administración y el funcionamiento diario de la Cámara alta, pero quedó completamente al margen de la conducción política.

Gracias por tanto trabajo y cariño para difundir lo que he hecho a lo largo de los años en defensa de la Argentina, los DDHH, la justicia, la Defensa y la Seguridad. Es motivo de orgullo ver que otros argentinos se sienten representados y trabajan y apoyan sin esperar nada a… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 29, 2025

La relación con el Presidente terminó de quebrarse el 10 de julio, cuando el Senado sancionó el aumento jubilatorio impulsado por la oposición. El oficialismo, reacio a habilitar el debate previsional, había cerrado las comisiones. La oposición se autoconvocó, dictaminó y avanzó. Villarruel no objetó el procedimiento. Milei leyó ese gesto como un desafío directo. Desde entonces la llamó “traidora” en reiteradas oportunidades. En la Derecha Fest de Córdoba fue más allá: la calificó de “bruta traidora” y permitió, sin intervenir, una catarata de insultos desde la platea libertaria hacia su compañera de fórmula. La escalada fue inédita y pública, masificada sobre todo en redes sociales, donde la vicepresidenta pasó a ser blanco de cuentas cercanas al Presidente.

En ese escenario, Villarruel repite que cumplirá su mandato hasta el final. Pero, en paralelo, empezó a trazar su propio recorrido. Y “Todo por Argentina” parece ser la vidriera elegida.

Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel durante a una ceremonia policial en honor a los oficiales caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024 AP

En la página se repasa su trabajo en el Senado, con homenajes a excombatientes de Malvinas y a víctimas del terrorismo. Junto a la vicepresidenta aparece con frecuencia Claudia Rucci, hija del sindicalista José Rucci, asesinado en 1973 por Montoneros. Rucci es directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado y una de las figuras que trabajan políticamente junto a Villarruel.

El apartado “trayectoria” ofrece una pista más explícita sobre sus aspiraciones. Allí se reconstruye su camino: la fundación del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) en 2003; un curso de coordinación interinstitucional y lucha contra el terrorismo en 2008, en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférico William J. Perry; y luego un vacío de 13 años sin registros públicos de actividad hasta 2021, cuando es electa diputada nacional junto a Milei. Tras mencionar su elección como vicepresidenta en 2023 y que ejercerá el cargo hasta 2026, la línea del tiempo no se corta: una línea punteada avanza hacia el futuro y culmina con una frase manuscrita, en birome y letra cursiva: “¡Todo por Argentina! Victoria Villarruel”.

Victoria Villarruel, cuando descubrió el busto de Isabel Martínez de Perón en el Senado junto a Claudia Rucci Santiago Oroz - LA NACION

No es el único espacio digital que gira en torno a su figura. También existe “Actualidad VEV”, un sitio de noticias dedicado exclusivamente a la vicepresidenta. Allí se publican notas elogiosas sobre su gestión, sus recorridas y su perfil federal. Incluso hay un contador de kilómetros recorridos por el país.

“Victoria Villarruel es la primer (sic) Vicepresidente de la Nación en recorrer el país”, afirma el sitio. “En sus dos primeros años de mandato visitó 18 provincias argentinas. Victoria es federal. Todo por Argentina”. El mismo registro aparece replicado en la otra web, con fotos y detalles de sus viajes por el interior.

Aislada del poder real, enfrentada con el Presidente y con funciones reducidas a la administración del Senado, Villarruel ensaya una salida lateral. Las plataformas digitales que la rodean no le garantizan poder, pero suman visibilidad: ordenan un relato, fijan hitos y sugieren una proyección. En un gobierno que la dejó afuera, la vicepresidenta pone a prueba su propio andamiaje.