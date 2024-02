escuchar

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció un paro docente para el lunes 26 de febrero con movilización en todas la provincias en reclamo de una paritaria nacional y el rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

La decisión se tomó este jueves en un congreso extraordinario, luego de que el Gobierno nacional convocara a tratar paritarias recién el próximo martes, cuando estaba previsto que el lunes empezaran las clases en diez jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, en ese sentido, el Gobierno porteño informó que la Ciudad de Buenos Aires “garantiza” el inicio de las clases el lunes próximo y señaló que “las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes”.

A través de un comunicado, la cartera educativa que dirige la ministra Mercedes Miguel explicó que la semana pasada firmaron con “los 17 sindicatos docentes el acuerdo por un incremento que lleva el salario inicial neto a $871.332 y con antigüedad a $1.132.152″.

”Todas las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes de los niveles inicial y primario, que empiezan el lunes”, precisaron respecto de la jornada del 26 de febrero en la cual arranca el ciclo lectivo en el distrito porteño.

Paro y movilización

En lo que respecta a la asamblea hecha por Ctera este jueves, se decidió que demás del paro habrá movilizaciones en las provincias. Otro de los motivos por los cuales se convocó al paro son los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.

Congreso extraordinario de CTERA: se definió un paro para el lunes CTERA

“Lo que va a suceder con la docencia argentina es que va a cobrar menos, no que no va a tener aumento. Hasta ahora lo que está pasando es que no se enviaron los fondos a las provincias del Fondo Compensador, del Fondo de Incentivo Docente, de los fondos para los programas educativos. Ayer se comunicó a muchísimas provincias que los fondos que dependen de leyes sancionadas en el parlamento nacional no se van a enviar a las jurisdicciones”, aseguró Sonia Alesso, la secretaria general de Ctera en diálogo con C5N.

LA NACION