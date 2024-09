Paro en aeropuertos: los trabajadores que adhieren, cuánto afecta a los vuelos y la postura oficial

Escuchar

La medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) rige este jueves en 27 aeropuertos del país desde las 6 hasta las 12, y luego se retomará a las 17 para concluir a las 22. Según pudo saber LA NACION, en total son 1800 los trabajadores en huelga en 27 aeropuertos del país y por el momento ningún vuelo de las líneas aéreas que operan es afectado .

En este marco, hay versiones cruzadas entre el sindicato de estatales y la administración mileísta acerca del impacto que genera esta medida, tras la denuncia de Rodolfo Aguiar, líder de ATE, quien marcó que por la salida de vuelos “la seguridad está afectada”.

Y es que las operaciones se reportan de todos modos. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), comandada por Pablo Biró, no se sumó esta vez al paro, en medio de la seguidilla de medidas que protagonizó, pero sí habló de recrudecer el conflicto, en medio de la puja con el Gobierno por la suba de salarios. Lo mismo sucede con la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) que lidera Juan Pablo Brey, ya que hoy se mantienen en silencio en la cuestión operativa.

El rol de ATE

ATE nuclea a 1800 trabajadores en el rubro aéreo y afirma que hay un 95% de adhesión por estas horas. De acuerdo con lo confirmado a LA NACION por fuentes del gremio, estos empleados prestan tareas como bomberos, sanidad aeronáutica, control terrestre, gestiones administrativas, de capacitación y de certificación. Además están al frente del control de la aeronave cuando aterriza, del control en vuelo y de los servicios de emergencia aérea que intervienen en caso de un accidente. También realizan el guiado de aeronave cuando hay baja visibilidad o no encuentra la posición.

Sin embargo, no todos estos empleados están adheridos a ese gremio; algunos pertenecen a la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), que hoy no paró, por lo que los empleados se encuentran en funciones.

En este marco, el gremio estatal le reprocha a la ANAC la falta del envío de una nota para notificar a los pilotos sobre la medida de fuerza. “Las autoridades a esta hora presionan a jefes de Aeropuertos Argentina para que no informen a pilotos sobre el estado de los aeropuertos. Por lo tanto los vuelos están partiendo desde Capital Federal. Entonces, se incumplen los protocolos y esto es grave porque se afecta la seguridad de todos los vuelos en progreso”, aseguró el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en diálogo con LA NACION.

Por otro lado, desde el gremio advirtieron sobre la seguridad en tierra. Aguiar emitió temprano un duro mensaje y sostuvo que “hay riesgo para la vida de los pasajeros” porque -según dijo- no hay personal de extinción de incendios en caso de emergencia.

“Está afectada la seguridad de los vuelos y la vida de los pasajeros. Es responsabilidad de las autoridad de a ANAC que no reprogramó los vuelos cuando planteamos nuestra medida de fuerza teniendo en cuenta la esencialidad del servicio”, dijo en esa misma línea Marcelo Belelli, el secretario general de ATE-ANAC, en diálogo con este medio.

El Gobierno relativiza el paro

Sin embargo, hay versiones cruzadas. Y es que desde el Gobierno relativizan el impacto del paro, una de las razones por las cuales no dictaron conciliación obligatoria. “Están todos los servicios que brinda la ANAC funcionando y todo el personal en sus puestos”, dijeron fuentes de la autoridad aeronáutica a este medio.

Cerca de las 9 de este jueves, la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, emitió un comunicado. “El paro de ATE-ANAC no afecta los vuelos ya que se trata de una medida de los empleados estatales de la ANAC, que no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los los aeropuertos”, indicó.

Asimismo se indicó que los empleados del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) “se presentaron a trabajar” y que por lo tanto “todos los aeropuertos están operando con la seguridad operacional adecuada”.

“Los servicios que brinda la ANAC son sanidad, control terrestre y SEI. Los tres están funcionando con el personal necesario, los insumos y la infraestructura adecuada. Los estándares de seguridad operacional se cumplen en el todo el sistema aeroportuario, más allá de toda decisión política. La ANAC y sus trabajadores siempre han garantizado la seguridad en las operaciones aéreas y los aeropuertos”, insistieron desde Transporte luego de la advertencia de Aguiar. También indicaron que no hay manera de que los vuelos salgan sin bomberos en tierra o una seguridad operacional garantizada.

Este es el primer paro que se realiza luego de que la administración libertaria reglamentara la esencialidad del servicio aeronáutico. Esta decisión implica que al menos el 50% del servicio debe estar garantizado. “El profesionalismo de nuestros bomberos y trabajadores de sanidad permite que estén en sus puestos de trabajo y que nunca dejen de atender una situación crítica ante una emergencia aérea”, sumó el Gobierno.

“Aguiar quería que se notifique a los pilotos desde la ANAC, eso no se hizo y los trabajadores se presentaron”, aseguró una fuente cercana a Mogetta a pesar de las afirmaciones del secretario general del gremio con respecto a la adhesión al paro.

Y agregó: “Le fallaron al paro. Aguiar está buscando atemorizar e instalar que no hay seguridad aeroportuaria y eso es mentira. Acá hay normas, no es cualquier cosa un aeropuerto. Si no hay servicio de extinción, no hay vuelos. Como le salió mal el paro quiere instalar este tema”.

En ese sentido, calificó el mensaje como “muy grave” y adelantó a LA NACION que “habrá consecuencias” contra el gremialista por “causar temor” entre los pasajeros y empleados.