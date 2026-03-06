Paro general: el Gobierno inicia acciones contra UTA y La Fraternidad y los sindicatos denuncian una “sanción política”

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, inició sumarios a los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.

En la cartera dirigida por Sandra Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Fue horas antes del último paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), previa a la aprobación de la reforma laboral. Entonces, en el ministerio advirtieron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”.

Tanto la UTA como La Fraternidad estaban en ese momento en conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo desde el 14 de febrero pasado y hasta el 27 de ese mes, por lo que no podían adherir, según el ministerio.

Verificado el incumplimiento en las distintas jurisdicciones, en las últimas horas Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

Y agregaron que la cartera contempla “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

Antecedentes

En febrero pasado, en la intimación a ambos gremios, Capital Humano había advertido que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatorio oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.

En el Gobierno distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, de Roberto Fernández, de la UTA. Mientras que creen que el primero estaba “decidido a ir desde el comienzo” al paro y no ahorran en críticas, apuntan que Fernández “tenía voluntad de no sumarse, pero fue muy presionado para hacerlo”.

En el corazón del gobierno libertario alegan que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.

Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política", afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.