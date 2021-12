Pase de facturas: la irrupción de nuevos aliados agita las aguas internas en la oposición

Ni siquiera el contundente triunfo en las legislativas del 14 de noviembre no logró aplacar el alto nivel de internismo que agita a Juntos por el Cambio desde que Mauricio Macri se despidió de la Casa Rosada. A la feroz disputa por la conducción de los bloques en la Cámara de Diputados y al pase de facturas entre los jerarcas de la coalición opositora por la estrategia electoral se suman las tensiones por la irrupción de nuevos socios del espacio, quienes reclaman mayor protagonismo y, en plena discusión interna sobre el futuro perfil de la fuerza, vociferan cuestionamientos a la gestión del expresidente. Es que la expectativa de una posible vuelta al poder en 2023 por el veredicto de las urnas aceleró el proceso de construcción de proyectos personales.

La diputada electa Margarita Stolbizer es el caso más paradigmático. Durante los últimos días, la líder de GEN, quien se sumó a JxC para competir en los comicios de medio término en la provincia de Buenos Aires, generó un fuerte malestar en el seno del conglomerado opositor, sobre todo en el ala dura de Pro, por sus críticas a Macri. Flamante aliada de Horacio Rodríguez Larreta en la Capital y una de las escuderas del médico radical Facundo Manes en su primera incursión en política, Stolbizer no matizó sus diferencias con el expresidente tras sellar su pase a JxC. Al contrario, después de que la coalición se alzara con un triunfo, la máxima referente de GEN dijo que Macri debería correrse para darle paso a figuras como Larreta, María Eugenia Vidal o Manes. “Ellos le hacen mejor a la coalición que pensar en Macri. Son figuras convocante para ampliar”, sostuvo en diálogo con LN+.

Luego de que Cristina Kirchner fuera sobreseída sin necesidad de juicio oral en la causa que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero en la administración de los hoteles de la familia de la vicepresidenta, aseguró que Macri “no explicitó” lo que había heredado del kirchnerismo “en términos de negocios”. A su vez, sugirió que el exjefe del Estado no tuvo interés en impulsar las causas contra Cristina Kirchner durante su mandato y apuntó contra Miguel Ángel Pichetto, referente de Peronismo Republicano y excompañero de fórmula del fundador de Pro en 2019. “En el entorno más íntimo está uno de los exponentes de la teoría jurídica de que no hay que ir contra los presidentes. Pichetto es uno de los que siempre defendió a Menem”, lanzó Stolbizer en diálogo con A24. En su raid mediático también ratificó que apuesta por el proyecto presidencial de Manes, con quien compartió la lista en las legislativas. Pese a su vínculo estrecho con Diego Santilli, el neurólogo, quien aún genera resquemores entre los “halcones” y Elisa Carrió, suele reclamar una mayor apertura de Pro y tolerancia a la diversidad.

Los dichos de Stolbizer, que se alineará con el sector de Emilio Monzó en la Cámara baja, provocaron un fuerte malestar en el ala dura de Pro. En la intimidad le recuerdan su alianza con el massismo y que recién se integra a una coalición que tiene a Macri como uno de sus referentes. “¡Parece kirchnerista! Ya nos cansó”, bramó uno de los alfiles del grupo “halcón”. Entre los duros no solo apuntan contra Stolbizer. Recuerdan que Larreta, quien se enfrentó con Patricia Bullrich y Macri por la estrategia electoral, fue uno de los promotores de la incorporación de la líder de GEN en su afán por ampliar la base de sustentación de JxC.

Desde Laura Alonso, extitular de la OA, hasta Juan Pablo Arenaza, legislador electo y uno de los laderos de Bullrich, salieron al cruce de Stolbizer. “Te sumaste a JxC y empezaste un largo camino para sacar nuestro país adelante. Cópate un poco y trae propuestas, nadie te escondió nada estamos orgullosos de Macri y del gobierno que hicimos”, escribió Arenaza, exfuncionario porteño. Por su parte, Alonso le pidió “respeto”. Hasta la CC, el partido de Carrió, se plegó a la ola de críticas con un mensaje de Gregorio Hernández Maqueda.

“Lo de Margarita es suave comparado a las cosas que dicen Bullrich o Carrió sobre Larreta. Es un planteo político y a favor de la renovación. No hay ninguna animosidad con Macri”, dicen los emisarios de Stolbizer.

Los soldados larretistas relativizan los dardos de Stolbizer a Macri. “Hay contradicciones, pero el desafío es administrar las diferencias”, sostiene uno de los armadores del alcalde. En el larretismo se rigen por una máxima para la construcción política: “Todos adentro, todos enojados”. Bullrich, quien viene de perder la pelea por la conducción del bloque de Pro con el vidalista Cristian Ritondo y las “palomas” del larretismo, les trasmitió a los suyos que la Cámara terminará “acomodando” a las nuevas incorporaciones. “Estamos en una crisis de crecimiento. Hay que hacer equilibrio, pero es más complejo sin un liderazgo claro”, apunta un dirigente de JxC.

Stolbizer, quien ya había alterado los ánimos del macrismo duro la semana pasada cuando habló de “regular la vivienda para los ricos” o rechazó un eventual acuerdo con Javier Milei, quiere tener una silla en la mesa nacional de JxC. Le hizo llegar la idea a Larreta, Ritondo y Bullrich. Macri aún no digiere que el larretismo haya avalado la modificación del nombre de la alianza en la provincia para integrar a Stolbizer.

Tensión en Córdoba

Las heridas que dejó la interna de JxC Córdoba aún no suturaron. El senador elector Luis Juez, otra de las figuras emergentes en el tablero opositor, pretende imprimirle otra mirada a la coalición. Al frente del Frente Cívico, Juez quiere hacer valer su amplio triunfo en las legislativas: cosechó más de un millón de votos en el segundo distrito electoral más importante del país.

Con la mira en la pelea por Juan Schiaretti en 2023, aboga por que JxC abandone el perfil porteño y se convierta en una fuerza federal. De hecho, busca abrir esa discusión en la mesa nacional del espacio junto con Rogelio Frigerio o Rodrigo de Loredo. Juez se alió con Bullrich, pero mantiene un buen vínculo con Larreta. También habla con Macri, a quien le preocupa buscar un candidato a gobernador para Córdoba. Santos seguirá fortaleciendo su armado.

Desde un sector del Pro de Córdoba miran los movimientos de Juez con desconfianza. Es más, lo acusan de haber impedido por “celos” el desembarco de Macri, Larreta y Bullrich en el encuentro de la Fundación Pensar que organizó la semana pasada en esa provincia Gustavo Santos, rival de Juez en las PASO. Cerca del líder del Frente Cívico, aliado de Bullrich, niegan tajantemente que Juez se haya entrometido en la interna del macrismo. Los seguidores de Juez se quejan a diario por las supuestas “operaciones” que sufre por parte de un sector de Pro. “No soy militante de Pro ni dirigente. No me suma ni me resta nada”, les dijo el exembajador argentino en Ecuador a los suyos.

La interna radical

Otro de los “ganadores” en las urnas que reclaman lugar es De Loredo, una de las grandes apuestas de Martín Lousteau. Como Juez o Frigerio, quiere “un Cambiemos más federal”, que pondere a las figuras con mayor competitividad electoral. Cree que la UCR “está en un proceso muy virtuoso” y debe generar un recambio. “Sería un error muy grande no reconocer este gran potencial en los bloques y en el partido, ante una sociedad que atraviesa una crisis económica y social muy grande y mínimamente va a reclamar cambios”, sostiene. Por eso, se sumó a la cruzada de Emiliano Yacobitti, armador de Lousteau, para desplazar a Mario Negri de la presidencia del bloque de diputados de la UCR.

Desde el ala tradicional del centenario partido apuntan contra Lousteau y De Loredo, a quienes acusan de adelantar la puja de poder por las candidaturas de 2023 y arrogarse la cucarda de la “renovación”.

Espero que @elisacarrio pida perdón por el exabrupto y se abstenga de opinar sobre los bloques de los otros partidos.

El radicalismo se ha ordenado internamente con elecciones democráticas y ha disputado PASO en numerosos distritos. Estamos orgullosos de nuestros dirigentes. https://t.co/3su3V9OAZN — Martin Tetaz (@martintetaz) November 28, 2021

En cambio, Carolina Losada, senadora electa por Santa Fe, apuesta por un tono conciliador y un “perfil constructivo”: “El protagonismo se tiene que dar de forma natural. Estoy convencida de que todas las voces tienen que ser escuchadas a la hora de conformar una coalición que se una buena alternativa a nivel nacional”, apunta Losada, quien ayer se reunió con Larreta en la sede del gobierno porteño en Uspallata.