PASO 2019: el voto del excombatiente que tiene domicilio en Malvinas

La bomba que mató al soldado Eduardo Vallejos explotó en un paisaje similar al que hoy pisa Osvaldo Hillar. Nieve, pinos, manchones de pasto amarillo y tierra. "Hace mucho frío, igual que en Malvinas", dice.

Osvaldo Hillar tiene 55 años, es excombatiente de la guerra y este mediodía votó en la mesa 209 de la escuela rural N° 6 Entre Ríos de Lago Escondido, un paraje a 55 kilómetros de la capital de Tierra del Fuego.

"Hace dos años cambié mi domicilio. Lo fijé en las Islas Malvinas, en la calle Eduardo Antonio Vallejos al 103, Puerto Argentino. Por eso tuve que venir hasta acá, donde la Justicia Electoral dispuso una mesa destinada al distrito Islas del Atlántico Sur", cuenta a LA NACION.

La amistad entre Hillar y Vallejos empezó en el servicio militar obligatorio del Grupo de Artillería Aerotransportado N° 4 de La Calera, en Córdoba. "Nos convocaron a las islas el 23 de abril de 1982. Salimos con lo puesto. Solo hicimos una escala previa en Comodoro Rivadavia", dice.

Vallejos murió el 12 de junio de 1982 mientras realizaba una guardia en una trinchera y recibió las esquirlas de una bomba naval que explotó a dos metros suyo, a dos días de la caída de Puerto Argentino en manos de los británicos.

"Nunca superé la muerte de Eduardo. Hoy me dio orgullo votar con su nombre [en el domicilio] en mi DNI", dice.

Vallejos era el tercero de cuatro hermanos. Hillar le preguntó a uno de ellos si podía cambiar su domicilio. Le dijeron que sí, y él empezó los trámites en el Registro Civil de Tierra del Fuego.

"Solo me pidieron una declaración jurada porque las autoridades nacionales no tienen forma de corroborar esos datos en territorio malvinense. El DNI me llegó al poco tiempo a una oficina de la provincia", explica.

Osvaldo Hillar entró a la escuela N°6 tomado de la mano con esposa Zulma y junto su hijo Matías. Llevó puesta su ropa de soldado y pincho sus condecoraciones a la altura del pecho.

Osvaldo Hillar en la escuela rural en la que votan los domiciliados en las Islas

Llegar hasta allí no fue nada fácil: manejó por un camino helado y vio varios accidentes. Nevaba, llovía, había que ir muy despacio y por eso tuvo que salir temprano de su casa.

Cuando lo vieron entrar, las autoridades de mesa y los militares que custodiaban la urna se pararon y aplaudieron. "La soberanía no se declama solamente, también hay que ejercerla todos los días con actos concretos", dice.

Cuatro personas tienen domicilio en Malvinas

Un total de cuatro electores con domicilio en las Islas Malvinas figuran en el padrón electoral para votar en las PASO del próximo domingo en Tierra de Fuego, según la agencia Télam.

La vista que Hillar tiene desde su casa

Hillar es el único que reside actualmente en la ciudad de Ushuaia. Según indicó la agencia oficial, los otros tres son: José Luis Chantada, María Marta Villanueva y Pamela Margaret Mac Leod.

Chantada, de 68 años, aparece en la lista de votantes con la dirección Fitz Roy Road 37, y hace tres meses se mudó de las Malvinas. Ahora reside en Edimburgo, la capital de Escocia.

Mac Leod que es la esposa de Chantada y eso explica que ambos hayan declarado el mismo domicilio para el trámite ante el Registro Civil.

Villanueva, que aparece en el padrón con el domicilio The Dolphins S/N, podría tratarse de una mujer nacida en 1945 y que llegó a las islas en 1972. Luego obtuvo la nacionalidad británica y se volvió crítica del reclamo de soberanía de Argentina sobre el archipiélago.