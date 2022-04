Patricia Bullrich acelera el armado de su “gabinete” para 2023 con la ayuda de Mauricio Macri: quién es quién en la tropa de los “halcones”

Consciente de los resquemores y las dudas que genera su proyecto presidencial en las altas esferas del poder, por la falta de recursos y la ausencia de una estructura política consolidada, Patricia Bullrich alteró el diseño de su hoja de ruta con miras a las elecciones presidenciales de 2023.

Con el objetivo de atender las demandas del “círculo rojo” y aplacar los comentarios suspicaces de los laderos de Horacio Rodríguez Larreta, su principal rival en Pro, la exministra de Seguridad avanza con la conformación de equipos técnicos , sondea a potenciales aportantes para su campaña en el mundillo empresario y busca reclutar nuevos socios para consolidar su ambición de llegar a la Casa Rosada en diciembre del año próximo.

En su intento de nutrir la tropa propia y fortalecer su plan presidencial, Bullrich recibe ayuda de un aliado clave: Mauricio Macri. Es que el expresidente no solo autorizó a Luciano Laspina, Hernán Lombardi o Waldo Wolff a que participaran de la primera cumbre de equipos técnicos de Bullrich rumbo a los comicios de 2023, que se concretó hace unos diez días, sino que instruyó a varios alfiles de Pro, como el senador nacional Humberto Schiavoni o el diputado Federico Angelini, para le brinden asistencia a la exministra en el armado de su proyecto.

Esa maniobra responde a que Macri procura equilibrar la pulseada entre Larreta y Bullrich por la candidatura de Pro. Percibe, como otros socios de Juntos por el Cambio –incluso laderos de la exministra– que el punto débil de la titular de Pro es su falta de estructura. Y le recomendó que le dé más espesor político a su proyecto presidencial. En cambio, nota que Larreta tiene los fierros, recursos y el equipo para disputar una contienda presidencial, pero debe abandonar el discurso gris y las posturas blandas a la hora de explicitar los ejes de su plan.

“Mauricio cree que lo que le falta a Horacio lo tiene Patricia y viceversa” , sintetiza unos de los dirigentes más cercanos a Macri.

Bullrich encabezó la primera reunión con sus equipos técnicos

Mientras mantiene el enigma sobre si jugará o no en las presidenciales del año próximo, el exmandatario quiere que haya una competencia sana entre sus herederos, para evitar que el internismo ponga en riesgo un eventual triunfo en las urnas de Juntos por el Cambio en 2023. A varios alfiles de Pro les incomoda la feroz pelea entre Bullrich y Larreta, y preferirían eludir el dilema incómodo de elegir un bando. Atento a esa inquietud de los dirigentes aliados, Macri bajó un mensaje en el territorio bonaerense: dio libertad de acción y les recomendó apoyar a los dos postulantes de Pro.

Por caso, Bullrich se fue conforme de su última reunión a solas con Macri, que se concretó antes de que el exmandatario viajara a Italia y Miami en una confitería de Vicente López. No solo sospecha que el expresidente no tiene deseos de jugar en 2023 sino que cree que no bendecirá ni a Larreta ni a ella para evitar una “división en Pro”. Durante su paso por EE.UU., Bullrich vaticinó que Macri “no será candidato”. Pocas horas después, reculó y aclaró que Macri podría presentarse . En el entorno del expresidente destacaron ,con sorna, que la exministra debió dar marcha atrás.

El larretismo aguijonea esa interna: filtran que Bullrich dice en reuniones privadas que estaría dispuesta a enfrentar a Macri en una primaria presidencial. “Eso es peligroso” , desliza uno de los principales armadores del alcalde. Desde Miami, el expresidente grabó un video en el que reclamó a sus seguidores prepararse para el “segundo tiempo”. Fue poco después de que Bullrich lo bajara de la carreta y en medio de un gira de Larreta por Buenos Aires. ¿Mensaje en clave interna? Cerca del fundador de Pro avisan que recién decidirá si juega o no en abril o mayo de 2023.

La tropa de los “halcones”

Cuando falta más de un año para las elecciones primarias, la exministra ajustó su táctica de construcción política y pretende dar señales de previsibilidad. Si bien se mantendrá activa en los medios y seguirá con su raid por la provincia de Buenos Aires y el interior del país, Bullrich pretende exhibir credenciales para ser considera como presidenciable por el establishment .

Su reunión cumbre con los principales referentes de Asociación Empresaria Argentina (AEA) y su gira por los Estados Unidos –desfiló por San Francisco, Nueva York y Washington con el traje de candidata– responden a ese objetivo. Y optó por lucir a Laspina, su economista predilecto en el ecosistema Pro –está claro que anhela a Carlos Melconian, un líbero en la oposición, como ministro de Economía– y al exsenador Federico Pinedo como sus principales colaboradores. Ambos la escoltaron en el encuentro con la cúpula de AEA, en el que detalló los lineamientos de su proyecto político y su filosofía económica, y la rodearon en la primera reunión de equipos técnicos.

En el entorno de la exministra se envalentonan con los resultados del desembarco de Bullrich en EE.UU. y el interés de los empresarios por colaborar con fondos en la campaña de la exministra. “Patricia ya no es una señora sola, como dice Larreta”, remarcan cerca de Bullrich. Sus laderos estiman que necesita recaudar unos 30 millones de dólares para competir en las PASO.

Patricia Bullrich durante su gira por Estados Unidos, junto a Luis Almagro, secretario general de la OEA

En el staff de asesores que mostró la titular de Pro hay dirigentes de su círculo de confianza, con los que compartió el “Grupo A” en 2009, como Gerardo Milman –su principal armador político–, Paula Bertol, Pinedo o Eduardo Amadeo, hasta exfuncionarios del menemismo, como Susana Decibe, o laderos de Emilio Monzó, como Sebastián García de Luca, exviceministro del Interior durante el gobierno de Macri.

Bullrich también nutre a su tropa con Carlos Sersale, exembajador argentino en Londres, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, su carta para Buenos Aires; el extitular del Banco Provincia Juan Curuchet y los diputados Pablo Torello, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, entre otros. El equipo es coordinado por Alberto Förhig, quien acompañó a Bullrich en su gira por Estados Unidos.

En la mesa chica de la exministra se sientan Milman, Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y exsubsecretario de Participación Ciudadana en Seguridad en la Ciudad, quien también escoltó a Bullrich en EE.UU., y Damián Arabia, secretario de la presidenta de Pro.

Este martes, Bullrich encabezará la segunda reunión de sus equipos técnicos. Aventuran que mostrarán nuevas incorporaciones.