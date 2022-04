El referente de Camioneros de San Nicolás y concejal kirchnerista increpó a una periodista y amenazó a la ciudad: “Se van a morir de hambre”

Militantes de Camioneros amenazaron e increparon a una periodista de San Pedro que cubría la protesta que el sindicato que comanda Hugo Moyano protagoniza en esa ciudad y en San Nicolás, tras la detención de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos dirigentes acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro, el año pasado.

Tras la detención ocurrida este viernes, el sindicato activó un bloqueo en la ciudad de San Nicolás que lleva más de 48 horas, según denunció el intendente Manuel Passaglia, y este domingo se trasladó a San Pedro, donde se encuentra la fiscalía a la que fueron trasladados para declarar Cabaleyro y Espíndola.

La periodista increpada es Lili Berardi, del Semanario La Opinión de San Pedro y el programa Sin Galera, quien registró las agresiones en su celular.

El protagonista del video es Julio Cabaleyro, padre de uno de los detenidos y quien la semana pasada recibió el respaldo de Pablo Moyano. Se trata del exjefe de la seccional San Nicolás del gremio y actual concejal por el Frente de Todos. “No me filmes, basura”, le gritaba a Berardi. “Me sacas una foto y te hago juicio, te lo juro, sabés que el juicio que te comés”, continuó el hombre, mientras gritaba y se acercaba a la cámara de la periodista.

Cabaleyro se negó a darle declaraciones a la periodista y mientras la insultaba, repetía que no lo filme. Cuando llegaron los detenidos a la fiscalía de San Pedro, se propuso evitar que Berardi, a quien constantemente acusaba de “ladrona”, pudiera registrarlo y con su mano tapaba la cámara del celular. “Vamos a ponernos adelante para que no saque fotos”, le indicó a los demás integrantes de Camioneros que aplaudieron a los detenidos a su llegada.

“Se van a morir de hambre”

Frente a la fiscalía de San Pedro, Cabaleyro eligió dialogar con otro medio, Crónica San Pedro, para ensayar una defensa del bloqueo que afecta a la ciudad del norte bonaerense y sus 160.000 habitantes. “ En San Nicolás no entra nadie, se van a morir de hambre si sigue esto. Como dice Moyano, yo no aprendí a bailar el tango para no recular ”, sostuvo Cabaleyro, según reprodujeron también La Opinión de San Pedro y Diario El Norte.

“Hay seis trabajadores que hace ocho meses no cobran el sueldo, seis trabajadores despedidos injustamente. El Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Trabajo y el Juzgado Laboral nos dio la razón. Tiene que tomar a los seis trabajadores, pagarles el sueldo correspondiente y tomarlos de nuevo a trabajar. Pero la empresa hace oídos sordos”, agregó Cabaleyro sobre el conflicto con Rey Distribuciones, la empresa bloqueada y por la que fue detenido su hijo.

Cabaleyro no se detuvo ahí y arremetió contra Florencia Arietto, abogada de la empresa y dirigente de Pro. “Nosotros le decimos a los empresarios que no se dejen sacar la plata, porque Florencia Arietto no cobra barato. Cobra muy caro y en dólares. En vez de gastar la plaza con una abogada, creo que es mejor pagarles a los trabajadores lo que corresponden”, señaló.

También, como reportó La Opinión, apuntó contra la fiscal María del Valle Viviani y la jueza María Eugenia Maiztegui. “No lee la causa, no la ve, tiene una ponzoña con nosotros y ganas de hacernos cualquier cosa”, dijo sobre la titular de la UFI 7. “Y la jueza, que ahora está pidiendo por favor que no la nombremos, yo la voy a seguir nombrando, y no le quiero decir el sobrenombre que tiene...”, afirmó Cabaleyro, para continuar la frase e insinuar un exabrupto contra la jueza.