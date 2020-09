La exministra de Seguridad de la Nación indicó además que quien maneja el rumbo del país es Cristina Kirchner Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2020 • 10:59

La exministra de Seguridad de la Nación y titular del PRO, Patricia Bullrich, se refirió hoy a las medidas anunciadas en los últimos días por el Gobierno, insistió en que Alberto Fernández dice una cosa y luego hace otra y afirmó: "Hubo un presidente en campaña moderado y en gobierno, talibán". "Cuando el Presidente habla, sus hechos y palabras producen cosas. En este caso como el Presidente dice una cosa y después dice lo contrario, como la semana pasada, defrauda la imagen que él había planteado. Se siente un vacío en la política de seguridad, no hay protección y eso genera mucho miedo", dijo en diálogo con radio Mitre.

Asimismo destacó que la gestión frente a la pandemia de coronavirus no fue exitosa porque primero Fernández dijo que iba a ocuparse de la salud y ahora el país está entre las veinte naciones más afectadas por el brote: "Tenemos crecimiento de la pobreza, empresas que se van, que cierran. no ha tenido una gestión que hoy podamos decir medianamente razonable".

A continuación, Bullrich habló los motivos de los argentinas para continuar con las protestas y los banderazos en contra de ciertas políticas anunciadas y afirmó que el desplazo jueces, la devaluación, el intento de desplazo del procurador son decisiones que empobrecen a la población. "Hay un movimiento popular fuerte, una fuerza social que defiende valores como el mérito, el trabajo, la producción, un movimiento que hace seis meses ve que sus ingresos se licuan. Hay una decisión de decir no queremos este país, no queremos el empobrecimiento, no queremos que se empobrezca la Ciudad porque sí, por venganza", agregó. "La sensación es que no sabemos qué va a hacer el Gobierno en el futuro y eso genera mucha angustia".

La exministra también se refirió al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que "parece tener la suma de la agenda y del poder público". "Es muy negativo, ella puso al Presidente y ahora conduce al Presidente, que está licuado de poder. Eso siempre es malo para la democracia". Tras ello explicó que a su entender la exmandataria lo que busca es "liberarse de toda culpa y cargo de sus actos de corrupción y avanza con sistematicidad, con una venganza a los sectores que votaron a Juntos por el Cambio". Además destacó que según Cristina "la clase media tiene que asumir que más vale todos pobres e iguales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo mismo". "Es el país del vale todo", dijo.

Por su parte, al analizar el rol que jugará la oposición en las elecciones parlamentarias del año que viene, Bullrich dijo que aún no definió si se postulará y a qué cargo y aseguró sobre el espacio que integra: "No somos talibanes, somos capaces de escuchar. Juntos por el Cambio es una fuerza mucho más clara, transparente. Y es un espacio con muchos líderes: Horacio Rodríguez Larreta es uno, Mauricio Macri es otro, Alfredo Cornejo es otro, Patricia Bullrich es otra. Es un espacio con liderazgo compartido, tiene un expresidente con peso, no es un liderazgo único, hay una mesa, hay bloques".

Conforme a los criterios de Más información