Patricia Bullrich apoyó el dictamen a jueces vetados por Karina Milei, en otro gesto de rebeldía

Al Senado parece haber llegado la era del deshielo, al menos para Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, cuyas nominaciones para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico obtuvieron este jueves tras haber permanecido congeladas durante casi cuatro meses en la Comisión de Acuerdos por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia.

Ambos son jueces del fuero Penal Económico y fueron postulados como camaristas por el Poder Ejecutivo a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Pero, tras superar sin contratiempos la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, las dos nominaciones terminaron cajoneadas por orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al presidente de la Comisión de Acuerdos, el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania

Aunque la orden de la hermana presidencial sigue en pie, la presión de varios senadores, con el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes) y el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) a la cabeza, terminó por doblegar la resistencia de Pagotto.

Ahora, las postulaciones de Galván Greenway y Catania quedaron habilitados para su tratamiento en el recinto en la próxima sesión. Si la bolilla negra del Gobierno se mantiene, el oficialismo debería evitar su tratamiento en el recinto.

Sin embargo, el dictamen cuenta con la firma de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital).

Aunque en el expediente queda claro que la exministra plasmó su rúbrica en los dictámenes después de que estos ya habían reunido el mínimo de 9 firmas necesarias para alcanzar mayoría, se trata de un nuevo gesto de diferenciación con la Casa Rosada y, sobre todo, con Karina Milei.

Ambos candidatos obtuvieron dictamen este jueves gracias a la firma de los provinciales de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; de Salta, Gabriela Royón (Salta); y de Tucumán, Beatriz Ávila; y la kirchnerista Sandra Mendoza (Tucumán).

A ellos se sumaron el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones) y la radical Mariana Juri (Mendoza), además de Abad, Espínola y Bullrich.

La causa del congelamiento es la vinculación que Galván Greenway y Catania tendrían con Tapia, y su mano derecha y tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, con quienes el Gobierno supo quedar enfrentado por la intención de la administración libertaria de permitir la participación de capitales privados en el fútbol a través de las sociedades anónimas deportivas (SAD).

Según pudo reconstruir LA NACION, durante los últimos días Pagotto fue abordado por Abad y Espínola, quienes le reclamaron que liberara ambos expedientes, ya que había varios senadores que querían firmarlos, destacándole que no podía retener un documento público.

De hecho, ambos senadores le recordaron que los expedientes ya contaban con varias firmas recogidas el 6 de mayo último, día en el que Galván Greenway y Catania se presentaron en el Salón Azul del Congreso para defender sus nominaciones en la misma audiencia pública.

Ese día, Pagotto hizo circular los dictámenes de ambos candidatos, que todavía no habían recibido bolilla negra de la Casa Rosada. Sin problemas a la vista, varios senadores pusieron sus firmas en apoyo a las postulaciones.

Sin embargo, cuando desde la Casa Rosada le ordenaron a Bullrich que detuviera el avance de los dictámenes y los expedientes dejaron de circular para juntar rúbricas. Así se mantuvieron durante casi cuatro meses.

Lo que había cambiado desde que Mahiques decidió enviar los pliegos de Greenway y Catania al Senado y la audiencia pública fue la irrupción del veto de la hermana presidencial como consecuencia de la relación de los postulantes con la conducción de la AFA que encarnan Tapia y Toviggino, que están siendo investigados por delitos de lavado de dinero y evasión y que, por aquel entonces, mantenían un enfrentamiento frontal con la administración libertaria de Javier Milei.

En el caso de Galván Greenway, el vínculo con la entidad madre del fútbol argentino que le endilga el Gobierno es más que directo. El 24 de abril pasado dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa, iniciada en 2018, en la que también estaba siendo investigado por lavado de dinero.

Galván Greenway está al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7 y en su fallo señaló que Tapia estaba en condiciones de justificar su patrimonio a partir del análisis de los ingresos, otras herramientas financieras legales y créditos hipotecarios declarados por el dirigente.

El vínculo de Catania con la AFA es menos concreto y se vincula con rumores que señalan que el ascenso del titular del Juzgado nacional en lo Penal Económico N°8 a camarista tendría por finalidad favorecer a Tapia y Toviggino con las apelaciones y medidas que ambos dirigentes elevarán en el marco de su defensa en las causas por las que son investigados por lavado de dinero y evasión fiscal.