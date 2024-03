Escuchar

En medio del estupor que provocó el asesinato de dos policías en menos de 48 horas en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó al hecho como una “venganza” relacionada con el régimen de aislamiento que aplicaron en las cárceles federales y provinciales. “Recibimos 20 hábeas corpus de presos de alto riesgo para que les levantemos el régimen; hacen cualquier cosa porque están separados y no pueden seguir delinquiendo”, detalló.

Y agregó: “El ataque generó una respuesta inmediata. Todavía hay sicarios sueltos, pero cada vez va a haber menos porque estamos trabajando en eso”.

La funcionaria también aprovechó para referirse a la policía Federal que fue detenida luego de disparar y matar a un ladrón que le robó mientras esperaba el colectivo en Villa Madero, partido bonaerense de la Matanza. “No se puede juzgar a los policías que actúan en legítima defensa, lo que hizo la policía fue porque la tiraron al piso y le pegaron, ¿qué tenía que hacer? ¿quedarse tranquila y dejarlo como si nada?”, cuestionó, y afirmó: “Pedimos que se la libere de inmediato y que se utilice la figura de legítima defensa”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al asesinato de dos taxistas en Rosario.

Asimismo, la ministra adelantó la presentación de un proyecto para “dar mayor seguridad en las calles”: “Estamos presentando un proyecto que va a ir en esa dirección, que busca cambiar la figura de la reincidencia por la reiterancia: esto es, si roba una vez y lo largan porque es un cargo menor, a la segunda, queda adentro”. Y subrayó: “No vamos a esperar a la condena, que puede tardar seis años. Lo va a presentar (Javier) Milei en los próximos días en conjunto con el Ministerio de Seguridad”.

“No quiero hablar de internas, me dedico al Ministerio de Seguridad y lo más importante hoy es la seguridad de los argentinos, no el destino de PRO. Estamos con el cambio, lo apoyamos y queremos que los argentinos y los partidos que entienden apoyen también ese cambio”, cerró, refiriéndose a la interna en la presidencia del partido.

El asesinato de un taxista en Rosario

En el último mes, cuatro taxistas fueron asesinados por sicarios en la ciudad santafesina de Rosario. El último caso ocurrió este martes a la noche, cuando Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, fue ejecutado de nueve disparos en el barrio Las Delicias. Las municiones que usaron los sicarios eran de la Policía de Santa Fe, un detalle que sorprendió a los investigadores del caso.

El segundo asesinato en menos de 48 horas ocurrió este miércoles por la noche, en la misma empresa de radiotaxi y también usando balas de la Policía de Santa Fe. En la escena del último homicidio apareció una zapatilla, que parece una copia del primer asesinato.

Mientras tanto, la ciudad amaneció con piquetes de taxistas en varios puntos de la ciudad reclamando por mayor seguridad. El titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), José Iantosca, dijo que a los taxistas los están “usando como señuelos” porque son “fáciles de cazar”. En ninguno de los dos homicidios se detectó que los choferes hayan sufrido el robo de sus pertenencias, por lo que las hipótesis apuntan a que se trata de crímenes mafiosos.

LA NACION