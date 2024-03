Escuchar

En medio de un contexto de violencia en el que está inmersa la ciudad de Rosario, este miércoles por la noche mataron a un taxista de 32 años de un balazo en la cabeza. Es el segundo homicidio similar ocurrido en 24 horas. Incluso, tuvo parecidas características. Los agresores dejaron al lado del vehículo una zapatilla tirada, tal como sucedió el martes por la noche. Las autoridades santafesinas investigan si estos asesinatos son una especie de llamado de atención de parte de las organizaciones criminales tras las requisas “a lo Bukele” que se están llevando adelante en las cárceles federales.

Este nuevo hecho también tuvo lugar en la zona sur de la ciudad, en el cruce de las calles Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Según informó el medio local Rosario 3, la víctima fue identificada como Diego Alejandro Celentano. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el interior del vehículo. Con su homicidio, ya suman cuatro los taxistas asesinados en los últimos 30 días.

Lamentamos comunicar que esta es otra noche en la que un trabajador no vuelve a su casa. Mataron a otro taxista. Leíste bien. Este es otro. — Movi Taxi (@movitaxiapp) March 7, 2024

“No es un hecho de inseguridad, es igual al anterior. Nos están agarrando como objetivo”, denunciaron referentes del sector a Cadena 3 Rosario, y llamaron a una movilización a la Casa de Gobierno de Santa Fe. “Estamos hace dos noches sin dormir. No entendemos lo que está pasando. Esto está dirigido a la sociedad”, dijo Horacio Yanotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, al mismo medio.

“Lo emboscaron y después lo mataron. Tuvieron las mismas características del otro atentado. Zapatillas y balas policiales. Según nos dijeron usaron el otro par que faltaba del hecho anterior”, aseguró Yanotti.

El taxi en el que asesinaron al chofer Hugo Figueroa en Rosario X.com

A última hora de este martes, alrededor de las 23, Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, fue asesinado en las inmediaciones de Lamadrid y Flammarión. “Fue un viaje que tomaron en Uriburu y Vuelta de Obligado; tomó por Obligado, lo llevaron hasta Flammarión y Lamadrid, y cuando llegó al lugar, aparentemente bajó el pasajero y le dispararon desde afuera con mucha saña. Es muy raro todo esto”, contó José Iantosca, titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), en una entrevista con un diario local.

La primera hipótesis de los investigadores sobre el crimen de Figueroa es que al taxista lo ultimaron en respuesta de los presos de alto perfil que desde el sábado pasado – es decir, horas después de que desde un auto balearon a dos ómnibus del Servicio Penitenciario y casi matan a un guardiacárcel provincial – enfrentan en el penal de Piñero duras requisas.

Este miércoles, el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió los procedimientos que remiten a las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Los presos son sacados de sus celdas por miembros del GOEP Gob. de Santa Fe

“Claro que esto no es para toda la población penal. El que no lo entiende o tiene un compromiso criminal muy fuerte que no toma la decisión de romper vamos a actuar muy fuertemente en contra de eso”, dijo, y advirtió: “Cada vez la van a pasar peor”.

