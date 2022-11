Patricia Bullrich contó por qué no quiso felicitar a Lula tras ser electo presidente de Brasil: “Se pone una gorra CFK 2023 al segundo de haber ganado”

escuchar

Después de que por las diferencias entre los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) se frustrara este fin de semana un comunicado conjunto de la mesa nacional para felicitar a Luiz Inácio “Lula” da Silva por su triunfo electoral, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, contó por qué decidió no saludar al nuevo mandatario y puntualizó sobre todo en un guiño que tuvo Lula hacia la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. “Se pone una gorra CFK 2023 al segundo de haber ganado”, se quejó la exministra macrista, quien consideró que ese fue un elemento clave para no expresarse, ya que lo entendió como una “injerencia en la política interna”.

“Les dije a los miembros de Juntos por el Cambio de esperar un rato a ver qué sucedía, si había resultados oficiales, no solo lo que veíamos por la televisión. Cuando el presidente Lula sale a anunciar su triunfo lo hace y se pone una gorrita CFK 2023. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Decirle ‘mire, Lula, para que yo reconozca su triunfo en vez de actuar como miembro de un partido actúe como un presidente electo’”, ironizó la titular de Pro en Radio Rivadavia.

“Y si actúa como miembro de un partido, ¿por qué no se pone Patricia Bullrich 2023? ¿Por qué se pone CFK 2023? ¿Qué significa esto para la Argentina? ¿Que el presidente ya ha tomado partido de lo que va a hacer durante estos años en la injerencia de la campaña electoral que tiene la Argentina?”, se preguntó Bullrich y siguió: “Si los que han tenido el triunfo en Brasil se partidizan inmediatamente y el presidente electo Lula se pone una gorra CFK 2023 tomando partido al segundo de haber ganado tengo que retraer mi posición de Estado a una posición partidista de defensa de los intereses de mi votante, del votante de Juntos por el Cambio”.

Bajo esa postura, la dirigente opositora consideró que Lula prefirió injerir en la política interna antes que dinamizar la posibilidad de una “convivencia democrática” y le pidió que sea objetivo al nuevo presidente de Brasil, que se impuso el domingo ante el actual mandatario Jair Bolsonaro. “Hay que diferenciar muy bien el hombre o la mujer de Estado de aquel que toma una decisión ideológica en el continente. Ponerse una gorra de CFK 2023 es tomar una posición partidista e ideológica en nuestro país”, insistió la líder de Pro, mientras que otros referentes de su espacio como Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri sí enviaron a través de Twitter saludos para da Silva.

Pese a sus críticas, Bullrich le deseó lo mejor a Brasil y pidió que tome un camino de “pragmatismo y apertura”, como así también una estrategia que no le cierre las puertas a la Argentina. “No tenemos problemas en el marco de la ideología, pero no me pareció razonable ni lógico de un presidente recién electo, para todos los argentinos que lo estaban mirando”, concluyó sobre ese tema.

Noticia en desarrollo

