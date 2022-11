“La próxima te rompo la cara”: el tenso reproche de Patricia Bullrich a Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta

escuchar

La pelea interna en Juntos por el Cambio (JXC) no tiene visos de aflojar. Apareció ahora un video de un tenso reproche que le hizo Patricia Bullrich a Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. ““No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le asestó la titular de Pro al funcionario porteño cuando se acercó a saludarla en uno de los salones de la Sociedad Rural, donde Mauricio Macri presentó su libro Para qué.

El malestar con Miguel, uno de los hombres de mayor confianza de Horacio Rodríguez Larreta, el competidor directo que tiene Bullrich en la carrera para quedarse con la candidatura presidencial de la coalición, fue porque el funcionario venía criticándola seguido y con dureza en los medios de comunicación. “La venía chuseando seguido y reaccionó. Patricia es así”, dijeron a LA NACION en su entorno,y desmintieron que haya tenido un coletazo durante los días posteriores.

El cruce se produjo la semana pasada, cuando el expresidente lanzó su publicación editorial. Tras el mensaje de Bullrich, Miguel intentó apaciguar los ánimos con un abrazo y una palabras al oído, pero fue en vano. La presidenta de Pro se dio la vuelta, en un intento de dar por cerrado el episodio, aunque el intercambio quedó registrado en las cámaras de los celulares que los rodeaban.

“Es bastante chocante, es un disparate. Me sorprendió. Una amenaza. La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos. Tampoco quiero generar de esto una bola de nieve. Me parece que esto cruza un límite, la violencia es inaceptable”, afirmó Miguel esta mañana en Radio Mitre.

Patricia Bullrich, en tanto, le respondió por la misma emisora y dijo que no le pedirá disculpas. “¿Yo?. Más violento es a la presidenta del PRO y la persona que ha sido claramente antikirchnerista decirle que fue funcional al kirchnerismo. Dijo algo, que se banque las consecuencias de sus dichos”, señaló.

Y agregó: “Fue una expresión argentina. Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y vino el otro día a abrazarme como si nada. Le dije que conmigo no se meta. Soy la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo y no es el caso del que estamos hablando. Fue un insulto fuerte y después vino tranquilo y sonriente”.

Para qué

La presentación del libro de Macri sumó más ruido interno en la pelea que se da en el seno de Juntos por el Cambio. Algunos dirigentes lo interpretaron como un intento del expresidente de “marcar la cancha” antes de la campaña electoral.

En pleno debate entre los jefes de la coalición opositora sobre el futuro perfil del espacio y el relato de proyecto de país que propondrán para reconquistar una mayoría social en 2023, el expresidente y fundador de Pro ratificó que no está dispuesto a correrse de la disputa por el poder y que pretende incidir en la discusión sobre el programa económico de Juntos por el Cambio. Este es uno de los motivos que alimentan la disputa entre Bullrich y Rodríguez Larreta, los aspirantes del espacio a convertirse en candidatos presidenciales el año que viene.

Otra de las razones que hizo escalar la tensión fue la determinación de Bullrich de apoyar a Jorge Macri, primo del expresidente, como candidato de Pro en la Ciudad de Buenos Aires. Larreta, por ahora, no definió quiénes serían sus candidatos favoritos para sucederlo, aunque ya tuvo gestos de apoyo con Soledad Acuña, Fernán Quirós y el radical Martín Lousteau.

