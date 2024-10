Patricia Bullrich dijo que aumentó el delito que viene de Chile y le respondieron del otro lado de la Cordillera

Escuchar

Cuando desembarcó en Bariloche esta semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se produjo un aumento de la inseguridad en el sur de la Argentina derivada de Chile. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas del otro lado de la frontera.

Los comentarios de Bullrich ocurrieron en la conferencia que dio en el VI Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, que se hizo en el Centro de Exposiciones de la ciudad patagónica. Allí, la ministra de Javier Milei se refirió a este problema con Chile y dijo que, por ejemplo, desde aquella nación ingresan inhibidores de vehículos, que se utilizan en la Argentina para desactivar alarmas y así abordar automóviles.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, indicó Bullrich, citada por el medio Bariloche 2000, a la vez que aseguró que en esa región también hay “otras modalidades delictivas” que vienen desde Chile.

“Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, aseguró la funcionaria nacional, en relación con el presidente chileno, con quien ya tuvo fricciones cuando ella dijo que Hezbollah tenía presencia en la ciudad de Iquique y luego el Gobierno debió pedir disculpas, a través de la Embajada argentina en Chile.

Las nuevas consideraciones de la ministra también generaron repercusión. En diálogo con Cadena 3, el diputado por la Región de la Araucanía y presidente del partido Amarillos por Chile, Andrés Jouanett, tildó de “poco amable e irrespetuoso” el comentario. “En nuestros países el respeto tiene que volver”, pidió el legislador, que sin embargo es opositor a Boric. Además, planteó que en temas de seguridad “no se trata de echarle la culpa al otro”, y dijo que la Cordillera de los Andes debe ser un “puente” que una a los dos países y no que los divida.

Por su parte, el embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, también respondió sobre el tema en una rueda de prensa e intentó bajarle el tono a lo que Bullrich puntualizó contra su país. “Lo que parece haber ocurrido últimamente son los asaltos a choferes de camiones argentinos que vienen con carga a los puertos chilenos. Si así fuera, toda la colaboración se va a hacer y seguimos adelante”, explicitó el representante diplomático, quien aseguró que hay una coordinación permanente entre los dos países.

“Actuamos con toda eficacia en lo que podemos”, alegó Viera Gallo, quien dijo que no había recibido notificaciones de este tipo de parte de la Cancillería. “Es una declaración que ella hace [por Bullrich], normal, diciendo: ‘Cuidado con esto, que ha pasado’”, comentó, para restarle peso, y contó que tampoco habló de la cuestión con Boric. “No es algo para conversar eso”, indicó.

“También había muchachos chilenos jóvenes que eran contratados por el crimen organizado para ayudar a hacer asaltos en la Argentina, eso ha disminuido. O sea, en el fondo hay tres millones de personas que cruzan la frontera, una frontera de 5700 kilómetros de longitud, no sé cuántos pasos, van y vienen. También se ha hablado de que hay un cierto contrabando de armas que viene de la Argentina a Chile... en fin, somos dos países limítrofes. Ojalá no hubiera todo esto, pero los dos países tienen sus problemas de seguridad”, cerró.

El embajador de Chile en Argentina José Antonio Viera Gallo, comentó este martes, las palabras de la ministra del Interior de Argentina Patricia Bullrich, quien responsabilizó a nuestro país, de la llegada de nuevos delitos a la nación trasandina, desdramatizando sus dichos pic.twitter.com/mChWk30cFd — Radio Portales (@RadioPortales) October 22, 2024

LA NACION