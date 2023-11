escuchar

Patricia Bullrich habló en televisión el lunes por la noche luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje, en medio de los rumores sobre la conformación del gabinete del presidente electo, y no rechazó ocupar el cargo de ministra de Seguridad si se lo presentaran como la “única” que podría encargarse de esa tarea. Aclaró, sin embargo, que no recibió ningún ofrecimiento y cuestionó la idea de fusionar esa cartera con Defensa.

“ Formalmente nadie me propuso nada cara a cara ”, explicó la titular de Pro sobre la posibilidad de dirigir el mencionado Ministerio. “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”, enfatizó en diálogo con la señal TN.

En ese sentido, recordó lo pautado entre el líder libertario, Mauricio Macri y ella en llamado “pacto de Acassuso”, luego de la primera vuelta. “No he hablado con ningún miembro de La Libertad Avanza sobre ningún Ministerio. Habíamos dicho eso claramente cuando decidimos acompañar y apoyar abiertamente a Milei, que lo íbamos a hacer sin condicionamientos de cargos”.

Javier Milei reunido con Mauricio Macri y Patricia bullrich luego de ganar el balotaje Prensa

Sin embargo, ante la repregunta de si aceptaría o no, Bullrich aclaró: “No es lo que más me gusta . Cuando uno ya estuvo en un lugar no sé si es lo mejor volver. Me parece importante lograr que los cambios se pueden realizar. Va ser la tarea más importante”.

Tras ello, la exministra de Seguridad del gobierno de Macri planteó un escenario donde sí podría aceptar: “Hablando las cosas uno se puede entender. Si viene alguien y me dice que quiere que esté ahí, le respondo que no quiero estar donde ya estuve, pero si me dicen no tienen otra alternativa y que la única persona que puede solucionar el problema soy yo, es difícil. Te pone en una situación compleja. Tampoco soy una persona obtusa”.

No obstante, marcó una crítica al Ministerio conjunto de Defensa y Seguridad que promueve Milei y que quedó bajo la consideración de su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Bullrich, consideró que no es lo mejor juntar dos Ministerios tan importantes dado que al final del día uno tendría más importancia que el otro.

“No vi cuáles son exactamente las propuestas de Ministerios de Milei, pero la seguridad y la defensa están separadas ahora, y la Justicia también está separada. Creo que la seguridad es un tema tan complejo que cuando vos ponés dos temas de mucha envergadura en el mismo lugar, a uno le das menos importancia que al otro”, explicó.

Por otro lado, se refirió a la contundente victoria de Milei en las elecciones en las que juntó el 55% de los votos. Explicó que haber apoyado a Milei significó sortear una “segunda interna” hasta esclarecer cuál era la propuesta de cambio que quería la población y que por eso hubo que apoyarla. “El cambio se juntó y la continuidad se juntó. Se volvió a reproducir un escenario que se había reproducido en Juntos por el Cambio en las PASO”, sostuvo.

El cierre de campaña de Javier Milei en la ciudad de Córdoba, al cual se sumo Patricia Bullrich Mario Sar - LA NACION

Además, reveló que no le sorprendió la diferencia de once puntos a favor del presidente electo: “El dato que me daban era [una diferencia] 10 puntos. La pregunta era de dónde podía sacar más votos Massa [...] Yo fui notando día a día que en el voto de JxC la gente se iba pasando del voto en blanco al voto, y se notó mucho.”.

Asimismo, dijo que la “impresionó” la baja cantidad de voto en blanco pese a que “juega un rol importante”. “Hubo una conducción de una propuesta hacia la gente que la gente tomó”, estimó.

Por último marcó sus consideraciones sobre comenzar la transición con el Gobierno de Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa. Especuló que el equipo de Milei debería reunirse con los funcionarios salientes siempre y cuando no se trate de una jugada del oficialismo para desligarse de sus responsabilidades.

“El gobierno que viene necesita la concentración de toda la confianza. La forma en que se arma la transición es muy importante. En 2015 no hubo transición ni pase mando”, recordó y agregó: “En todas las transiciones tenés que reunirte en la medida que la voluntad no esté en tirarte el gobierno encima y dejarte como responsable. Lo que marcó Milei de que sus ministros asumen el 10 de diciembre es claro, para que no le toque tomar medidas sin estar en el gobierno”.

LA NACION