En su discurso triunfal, Javier Milei le agradeció el apoyo “sin condicionamientos” que hicieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich luego de las elecciones generales para conseguir, con ayuda de la fiscalización de una parte de Pro, la victoria por 11 puntos del referente libertario sobre Sergio Massa. Pero aunque no subieron al escenario, sí se encontraron para un cordial saludo en una de las habitaciones del hotel que eligió Milei para aislarse durante la jornada del domingo 19.

Macri aseguró que en los últimos años había mantenido diferentes charlas con el economista libertario, sin embargo no habían trascendido imágenes de los encuentros entre ambos. Ahora, un clip de no más de 30 segundos grabó las felicitaciones mutuas que se hicieron los mencionados dirigentes de Pro con Milei, además de otras figuras del partido.

En las imágenes se ve un fuerte abrazo entre Javier Milei y Patricia Bullrich, en el que el presidente electo le dice: “Lo hicimos”. Mientras la titular de Pro lo arenga diciéndole: “Fuerza, Fuerza”. “Gracias”, le responde Milei en un tono conmovido y agrega: “Gracias por tanta grandeza”.

De fondo se lo ve a Mauricio Macri junto a Fátima Flórez y Karina Milei. Además, en la puerta de esa habitación del Hotel Libertador esperaba la exprimera dama Juliana Awada. Allí también se produce la primera interacción que sale a la luz entre Bullrich y Flórez, con un cordial saludo con beso en la mejilla.

También se saludan el exsecretario de la presidencia Fernando de Andreis, quien abraza a Milei. Acto seguido hace lo propio con el diputado nacional Hernán Lombardi con quien se abrazan y comienzan a saltar. También estuvo presente el excandidato a vicepresidente Luis Petri.

Javier Milei junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Javier Milei ganó el balotaje 2023 con el 55,69% de los votos contra el 44,30% obtenido por el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Se trata de los números difundidos por la Cámara Nacional Electoral sobre el escrutinio provisorio. Porcentajes que podrían variar cuando se concluya el definitivo dentro de 48 horas.

El líder de La Libertad Avanza se impuso en 21 de los 24 distritos del país haciendo una elección muy fuerte en provincias como Córdoba y Santa Fe, y remontando muchos puntos en la provincia de Buenos Aires. En total, con el 99,28% de las meses escrutadas, Milei consiguió más de 14.476.462 votos, lo que representa casi 6 millones más que en la primera vuelta de octubre.

Javier Milei junto a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y referentes de Juntos por el cambio X

El mensaje de Macri tras la victoria de Milei

Tras el triunfo de Milei, el expresidente Mauricio Macri dijo que se viene un “futuro espectacular” con el libertario en el poder. En tanto envió un fuerte mensaje contra el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, al asegurar que es el “culpable” de esta situación de la Argentina y que no se puede “despedir como el salvador”.

“La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas”, analizó el líder de Pro que incluso se enemistó con parte de Juntos por el Cambio por un pacto de medianoche con el líder de La Libertad Avanza.

Seguro de que ahora comienza una época diferente, y tras asegurar que eso le da esperanza, Macri cargó contra Massa: “Las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador”. Sin embargo, no ahondó sobre esta idea.

Para concluir, el antes mandatario dijo: “El nuevo gobierno de Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros. Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad. Nos espera un futuro espectacular, de crecimiento, trabajo, estudio y libertad”.

