EL CALAFATE.- “La verdad que estamos en un momento de país donde no quiero hablar de elecciones partidarias” , aseguró esta tarde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante una consulta de LA NACION. Luego de tomarse unos segundos en silencio para responder, evitó así explayarse sobre la disputa que mantiene con Mauricio Macri por la jefatura de Pro, el partido que más abiertamente se posiciona como aliado del presidente Javier Milei.

La presidencia de la fuerza está hoy en manos de la ministra de Seguridad, quien por su incorporación al gabinete nacional perdió apoyos dentro de la estructura de Pro. En ese contexto, los referentes 20 provincias realizaron una declaración conjunta para pedir que Macri asuma la presidencia del partido. La carta está firmada por representantes de todas las provincias, a excepción de la Ciudad y la provincias de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

“Consideramos que Mauricio Macri es la persona indicada para llevar adelante este proceso de unidad. Su experiencia, liderazgo y visión son fundamentales para fortalecer el espacio y que Pro siga siendo un actor protagónico en la escena política de nuestro país”, dice la carta en uno de sus fragmentos.

En El Calafate, donde se encuentra desde el domingo en una misión oficial que visitó puntos neurálgicos de la fuerzas federales ubicados en esta ciudad, El Chaltén e incluso llegó hasta el remoto puesto de Gendarmería Nacional “Grupo Cocoví”, al que solo pudo acceder en helicóptero, Bullrich eligió muy bien las palabras al ser consultada sobre su intención de seguir presidiendo el Pro o bien abocarse a la gestión en el gobierno de Milei y evitó confrontar con Macri.

Patricia Bullrich visitó al "Grupo Cocovi" de Gendarmería Nacional Ministerio de Seguridad

Si bien en los casi dos días que duró su visita, la agenda estuvo plena de reuniones con las fuerzas federales y autoridades de la provincia, Bullrich se hizo un momento para reunirse con referentes del Pro de Santa Cruz y también con referentes de partidos que aquí armaron un frente electoral en las elecciones pasadas.

Antes de partir, en una breve conferencia de prensa, se explayó sobre la actividad que realizó estos dos días visitando destacamentos, evaluó que hubo una inversión muy baja en las fuerzas en los últimos cuatro años y aseguró que solicitó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Economía, Luis Caputo, presupuesto para equipar las fuerzas de seguridad.

En esa misma conferencia, consultada por las declaraciones del gobernador chubutense, Ignacio Torres, que responsabilizó a la Resistencia Ancestral Mapuche por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, Bullrich también evitó confrontar. “Tenemos una serie de informaciones que he recibido y se está trabajando, no podemos decir si es o no es la RAM, sería adelantarnos” , alertó. Y aclaró que se mantiene en contacto por chat con Torres, otro de los referentes de Pro que no firmó la carta.

Ignacio Torres, el gobernador de Chubut

Los argumentos de la carta

En la carta firmada por los representantes de Pro de 20 provincias, los firmantes argumentaron: “En el marco de la renovación de autoridades, ponderamos al federalismo como parte esencial de este proceso y consideramos clave la presencia de los líderes del interior en el consejo nacional, acompañando a la presidencia en la conducción y dándoles vida a las secretarias desde los territorios que representamos”, continúa el texto. Y agrega: “Estamos convencidos de que necesitamos fortalecer el partido, potenciarlo como un espacio político que represente las demandas de los argentinos y, sobre todo, seguir trabajando por la unidad. Sabemos que la diversidad de opiniones enriquece y queremos fomentar un diálogo abierto, constructivo y federal, trabajando en la generación de consensos necesarios para enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad”.

Los laderos del expresidente no creen que Bullrich se anime a desafiarlo, pese a que la ministra de Seguridad juega en las sombras para garantizarse lealtades. “ Va a presionar para condicionar y poner gente suya, pero mejor que se aboque a la gestión” , deslizó un armador de Macri. El expresidente pretende que Pro recupere protagonismo y tenga una “voz clara”. ¿Horacio Rodríguez Larreta lo apoyará? El exjefe porteño no piensa aliarse con Bullrich para enfrentar a Macri y define por estas horas si queda en Pro o da el portazo para armar un nuevo espacio con radicales, Juan Schiaretti y desprendimientos del bloque de Miguel Pichetto .

“Creemos en la fuerza del diálogo como herramienta, del trabajo en equipo como pilar, y sobre todo en el respeto por la república y las instituciones como valores fundamentales que identifican a Pro desde sus inicios. Sigamos adelante trabajando juntos para construir un futuro mejor para la Argentina”, concluye el texto.

Patricia Bullrich visitó al "Grupo Cocovi" de Gendarmería Nacional, ubicado en un lugar inhóspito de Santa Cruz. Ministerio de Seguridad

La carta fue firmada por los presidentes Carlos Molina (Catamarca), Ernesto Blasco (Chaco), Oscar Agost Carreño (Córdoba), Damián Garavano (Corrientes), Eduardo Caminal (Entre Ríos), Enrique Ramírez (Formosa), Luciano Angelini (Jujuy), Enrique Juan (La Pampa), Julio Sahad (La Rioja), Horacio Loreiro (Misiones), Marcelo Bermúdez (Neuquén), Aníbal Tortoriello (Río Negro), Enzo Cornejo (San Juan), Gabriela González Riollo (San Luis), Cristian Cunha (Santa Fe), Gabriel Santillán (Santiago del Estero), y los dirigentes Álvaro Martínez (Mendoza), Inés Liendo (Salta), Héctor “Tito” Stefani (Tierra del Fuego) y Mariano Malmierca (Tucumán).

En ese grupo faltó la representación del partido bonaerense, presidido por Daniela Reich, senadora provincial y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Tampoco está la ciudad de Buenos Aires, el bastión histórico de Pro, donde hasta las elecciones del año pasado mandaba Rodríguez Larreta, hoy alejado de Macri después de su abierto apoyo a Milei en el balotaje. También están ausentes Chubut, que es conducido por el gobernador Torres, y Santa Cruz, distrito donde Pro no cuenta con un liderazgo unificado.