Patricia Bullrich explicó por qué el peronismo se impone en La Matanza: " Creen que tiene un voto cautivo”

La precandidata a presidenta de Pro Patricia Bullrich habló en la pantalla de LN+ el sábado a la noche y se refirió a la forma que encontró el peronismo para retener el municipio de La Matanza por tanto tiempo. “Creen que tienen un voto cautivo que los vota con autonomía de lo que pase”, dijo la exministra de Seguridad y criticó la falta de administración de parte del intendente Fernando Espinoza: “No está porque no le importa... la plata que le dieron no la gastaron en seguridad”.

Consultada por Laura Di Marco en su programa La Trama sobre los recientes hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense, y en particular en La Matanza, la expresidenta de Pro explicó que cada vez que va a ese municipio la gente hace foco en la inseguridad con la que vive. “Cada vez que voy a La Matanza de lo primero que me hablan es de la inseguridad, siendo que el primer problema es el bolsillo, con la brutal inflación, sin embargo cuando tiene que elegir entre ambas eligen la inseguridad”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la ausencia de Espinoza en el lugar y comentó cómo es que retienen las elecciones desde hace casi 90 años. “Espinoza no está porque no le importa”, dijo y añadió: “Creen que tienen un voto cautivo, que los vota con autonomía de lo que pase”.

“ Van el último mes, llevan cosas y creen que ganan las elecciones. Por eso hay que hacer un trabajo tan profundo y fuerte para entrar en la conciencia social y romper esta hegemonía que está desde siempre”, aseveró.

Tras ello, recordó cuando se le quitó dinero de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para otorgárselo a la provincia y criticó que no se haya utilizado para mejorar la seguridad: “El municipio tiene plata guardada en un fideicomiso. La plata que le dieron no la gastaron en seguridad y cuando le pasaron la plata de la ciudad era justamente para seguridad”.

“Debe ser uno de los pocos municipios que no tiene centro de monitoreo. Es algo común que sirve para tener una política más activa y controlar la situación”, enfatizó la expresidenta de Pro.

Más tarde, habló acerca de las cuestiones más importantes para hacer en un nuevo gobierno. “Hay varias cosas que hacer, pero primero hay que poner muchos límites”, expuso y detalló: “Como con el tema de las huelgas permanentes y los bloqueos. Con el tema de los planes sociales, la gente tiene que saber quién es el que tiene las llaves de la política social y por qué la vamos a cambiar”.

Acto seguido se le consultó sobre los posibles hechos de violencia con los que se podría encontrar un nuevo gobierno y enfatizó que no ocurrirán los piedrazos de 2017 contra el Congreso. “ La rebelión de 2017 desde mi punto de vista nunca va a pasar . Pasó de una manera en la que tenías en un plaza 5000 personas y se tomó una estrategia de dejar a esas personas que tiren, tiren y tiren y el tipo del mortero estuvo tres horas ahí”.

“Cuando se hizo la primera sesión y estuvieron las Fuerzas Federales eso no pasó porque cuando quisieron entrar al Congreso se desarmó la marcha”, añadió y aclaró que no pretende criticar las decisiones del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta cuando le asignó aquella movilización a la Policía de la Ciudad: “No quiero que esto sea un problema. Quiero que la gente interprete lo que voy a hacer, no voy a hablar de Larreta”.

En ese sentido, argumentó que lo importante es mantener la firmeza de las convicciones: “Si no hablo con firmeza y mi gobierno es cobarde, todos los argentinos vamos a terminar comiendo de la basura”.

Además, habló del rol del expresidente Mauricio Macri, y su aparente apoyo como candidata. “Creo que Mauricio lo que hace es definir cómo él cree o cómo ve qué se tiene que plantar el próximo gobierno. Me tocaron cuatro años en el Ministerio donde me planté. Y desde que salí me planté en todas las cosa que hay que plantearse”, afirmó.

“Cuando tenés miedo vuelven siempre los mismos porque no terminás generando ninguno de los cambios por mantener el status quo y cuando te querés acordar se pasaron los cuatro años”, reflexionó Bullrich.

