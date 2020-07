La exministra de Seguridad afirmó que el chavismo no respeta los principios básicos de la democracia

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, reafirmó hoy la posición más dura de un sector de la oposición frente a la crisis venezolana y llamó a que haya una "rebelión del pueblo" para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro.

"Esto se arregla de una sola manera: la rebelión del pueblo contra las dictaduras. Acá tiene que haber una rebelión de afuera, como los 50 países que reconocieron a un gobierno alternativo [por el del presidente encargado, Juan Guaidó], y de adentro, porque las dictaduras no pueden generar otro mecanismo que no sea la rebelión. Esa rebelión es la única legítima y aceptada por las constituciones", dijo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

La presidenta de Pro participó de un zoom con dirigentes venezolanos opositores y expresidentes de la región. Aseguró que en Caracas existe una "narcodictadura" que expropió empresas "para desmantelarlas". Así, trazó un paralelismo con el intento del Gobierno de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin.

Al mismo tiempo, Bullrich cuestionó al gobierno de Alberto Fernández por "discutir" si Venezuela "es o no una dictadura" y afirmó que el chavismo no respeta los "principios básicos" de la democracia, como la libre elección, las reglas del Poder Legislativo y la libertad de expresión y política.

"Cuando quisieron expropiar salió una enorme cantidad de argentinos a decir que no queremos que expropien empresas y no tienen por qué llevárselas el Estado. Conocemos bien el cuento de que 'no dejen pasar la primera porque después viene la segunda, la tercera y la cuarta' y cuando te querés acordar ya estás dentro de la dictadura", sostuvo. Y agregó: "Lo importante es que nuestro país no avance en un camino equivocado y que siga en un marco de democracia, república y libertad. Vamos a seguir luchando cuando se intenta generar un modelo institucional distinto, cuando se cambia la Justicia para generar un sistema de impunidad, cuando se cambian las reglas o cuando se quieren expropiar las empresas".

Participaron de la conversación expresidentes de México, Felipe Calderón; de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga.

El expresidente mexicano aseguró que México entró en una etapa de polarización y que el presidente Andrés Manuel López Obrador está siguiendo los pasos de Venezuela.

"Estamos viendo algo que temíamos que ocurriera en México. El mismo desmantelamiento de las instituciones democráticas. Están acabando con la independencia de poderes. Sigue los pasos [de Venezuela]", señaló Calderón, y afirmó que hay "grupos criminales" vinculados al gobierno que están ocupando lugares de poder.

"El que más está sufriendo esta amenaza es Colombia. Nos preocupa el cobijo que se le está dando a las Farc, al Ejército de Liberación Nacional, a los terroristas", lamentó Pastrana, quien llamó "narcodictador" a Maduro y acusó al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, de manejar el narcotráfico en Venezuela.

Pastrana denunció además que los números sobre la crisis sanitaria por coronavirus en Venezuela no son certeros, por lo que en Colombia existe un temor de que la frontera porosa entre ambos países fomente el contagio.

"El país más rico de las Américas es hoy una distopía surrealista", aseguró, en tanto, Quiroga.

Además, estuvo el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, que en 2015 fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (Sebin). Enfrentado con Maduro, las autoridades chavistas ordenaron la detención del dirigente opositor por "los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad y la Constitución". Estuvo detenido más de 1000 días.

"Venezuela es una amenaza para nuestro continente. Detrás está el foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que quieren conservar las plazas que han conquistado de manera de franquicia. En Venezuela no hay Poder Judicial, hay un pabellón de fusilamiento. El 96 es pobre y la inflación es la más grande del mundo", dijo.

El diputado opositor exiliado Richard Blanco, en tanto, afirmó que "el tirano ordena el fusilamiento que alzan su voz por tener un nuevo país".

"Solos no podemos, necesitamos de la comunidad internacional. Venezuela no quiere seguir soportando los desmanes", concluyó.