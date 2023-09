escuchar

A horas de comenzar el primer debate presidencial, la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich llegó a la provincia de Santiago del Estero y apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que el aspirante a presidente de Unión por la Patria (UxP) la definiera, días atrás, como “la ministra de Seguridad de Carlos Melconian”, su elegido para encabezar la cartera de Hacienda ante un eventual triunfo.

“Él es el lamebotas de Cristina Kirchner”, replicó Bullrich al ser consultada sobre las recientes definiciones que dio el candidato presidencial de Unión por la Patria, durante una entrevista por LN+, la semana pasada.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio llegó esta tarde a Santiago del Estero y en diálogo con la prensa también se refirió a los rumores que dan cuenta de un posible anuncio de Massa durante el debate presidencial, quién podría dar a conocer quién sería su eventual ministro de Economía en caso de ganar las elecciones.

“No me preocupa porque esto es un debate, si alguien quiere hacerse el vivo y hacer un anuncio, lo puede hacer antes o después. Me parece que no es el centro. Que diga lo que diga”, opinó Bullrich.

En relación a un posible anuncio, el secretario de Asuntos Estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, Martín Redrado, desestimó ayer un posible ofrecimiento hasta el momento por parte del candidato presidencial de Unión por la Patria. ”No voy a ser ministro de Economía de Sergio Massa. No tuve diálogo con él”, aclaró el funcionario porteño en el programa Elijo Creer, por Radio Continental.

“Juego para la Argentina, no tengo ninguna aspiración personal. Tiene que haber un equipo, no se trata de una persona y tiene que haber un respaldo con leyes. Hoy, soy secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires y estoy plenamente ocupado en eso”, completó Redrado.

En tanto, Bullrich también se refirió a los simulacros del debate y fue consultada si alguien de su equipo había tomado el rol del candidato oficialista durante el ensayo. “Es que nadie nuestro puede hacer de Massa, no nos sale. Eso es lo que pasa”, ironizó.

Por último Bullrich apuntó contra Martín Insaurralde, quien en las últimas horas presentó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Axel Kicillof, tras el escándalo que provocó la difusión de fotografías y videos en los que apareció junto a una modelo a bordo de un yate en las aguas del Mediterráneo, en inmediaciones de Marbella, España.

“Estamos hartos de los políticos llenos de plata. Hartos de los políticos que utilizan la plata que nadie sabe de dónde sacaron para viajar por el mundo, eso no va más”, sentenció Bullrich, quien participará este domingo del primer debate presidencial, que se celebrará en el Centro de Convenciones Forum, el predio gestionado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

En relación a ello, concluyó: “Me parece importante que se haya instalado el debate como una práctica democrática así que nosotros venimos con toda la fuerza y vamos a dar a conocer al pueblo argentino todo lo que significa Juntos por el Cambio y cómo vamos a ganar estas elecciones”.

LA NACION

Temas Debate presidencial