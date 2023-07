Patricia Bullrich reveló su principal diferencia con Horacio Rodríguez Larreta y contó cómo imagina su gobierno: “Elijo el conflicto”

escuchar

Patricia Bullrich afirmó este lunes que el país está atravesado por la dicotomía “sometimiento o conflicto” en relación a los sectores que se resisten a implementar cambios que se requieren. “ Elijo el conflicto hacia una salida que permita generar una salida ”, afirmó en LN+.

Invitada al programa Odisea Argentina, conducido por Carlos Pagni, Bullrich cuestionó a gran parte de la dirigencia. “En el fondo lo que te plantean es diálogo o conflicto. Te dicen que te sometas y que dejés las cosas como están. Es sometimiento o conflicto el dilema”, afirmó.

En esa línea, la extitular del partido Pro señaló que su principal diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, su contendiente dentro de las Primarias de Juntos por el Cambio, es la posición frente a los acuerdos políticos. “La Argentina ha tenido solo hasta ahora diálogos para mantener el status quo”, expresó.

“Soy dialoguista, si el dialogo me hace avanzar”, aclaró. Y añadió: “Cuando fui ministra de Seguridad, agarré a los 24 ministros de seguridad del país y les planteé como objetivo bajar los homicidios. No lo podía hacer sola. Pero fijé un camino”.

“El gran dilema es si hago un acuerdo de políticos entre políticos, donde mantengo las cosas sin tocar o si desempodero a los políticos para empoderar a una sociedad que ha perdido tan solo en 20 años [un] 100% en una burocracia que no le dio nada”, lanzó.

Bullrich coincidió al menos parcialmente con la denominación de “casta” con la que Javier Milei califica a la clase política y sostuvo que “gran parte” de la dirigente “se alimenta así misma y reconstruye el poder sin ser capaz de pensar cuánto de ello debería devolverle a la gente”.

La dirigente de Pro señaló que regularmente le consultan cómo a enfrentaría, en caso de ser electa, a a los “factores de veto” que tiene el país, entre los que incluyó a “los que tiran piedras”, “los sindicatos que bloquean”, “los empresarios que quieren hacer negocios y miran para otro lado”, y a “la política que se alimenta así misma y engorda un estado cada vez más grande”.

En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó que “no es momento de hacer promesas” y ahondó en la necesidad en fijar un sendero para el futuro Gobierno. “L e voy a poner a la política el carácter de convicción que la Argentina necesita para salir adelante . Hay que seguir un camino, y no desviarse”, dijo.

Bullrich aseguró que aquellos liderazgos “de convicción” que “han logrado cambios reales en los sistemas” han sido podido hacerlo gracias a que eligieron “un camino”, pudieron seguirlo y luego fueron capaces de convertirlo “en un rumbo de largo plazo para el país”. “Con esa convicción, uno se encuentra con obstáculos”, admitió.

“No vas a bajar la inflación sino equilibrás el país, no vas a ser productivo si sos 30% más caro que Brasil, no vas a lograr desenredar la Argentina si no sacás la maraña legislativa”, aseguró.

En esa línea, consignó que piensa una “organización que no se someta”, frente a la disyuntiva entre sometimiento o conflicto. “ En esa dicotomía, elijo un conflicto dirigido hacia una salida que lo convierta en una mayoría social que, a su vez, lo rompa”, expresó.

La dirigente sostuvo que ahora “la mayoría de la sociedad la que ve al bloqueo como una amenaza a su futuro”. “Durante muchos años el bloqueo no era necesariamente una amenaza a su futuro. Podría haber planes sociales y piquetes, pero era una molestia. Ahora el bloqueo es decir ‘dejo de de ser de clase media’, ‘dejo de ser un laburante’, ‘dejo de tener un futuro en la vida’, o ‘dejo de tener una casa por me sacaron todo’”.

Confiada en ganar la interna y luego la elección general, Bullrich sostuvo que encontrará en el Congreso “los aliados” que necesita para llevar adelante las reformas que busca.” “Habrá diputados liberales que podrán entender las cosas que que uno quiere hacer. También habrá provincias que quieran defender determinadas economías y para ello hacer determinados acuerdos”, indicó.

