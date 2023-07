Silvina Luna: después de un fin de semana difícil, cómo sigue el estado de salud de la actriz

escuchar

El estado de salud de Silvina Luna continúa siendo delicado. La actriz y modelo permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde el 13 de julio como consecuencia de una bacteria que afectó a sus pulmones, y si bien había sido extubada, este sábado los especialistas decidieron volver a brindarle asistencia respiratoria como consecuencia del estado de debilidad en el que se encuentra. Este lunes, mientras se espera el parte oficial, en Intrusos en el Espectáculo contaron que tuvo una leve mejoría y que analizan volver a intentar que respire por sus propios medios .

“Hoy, a esta hora, como es minuto a minuto, a las 13:18, las noticias son alentadoras: hay una leve mejoría para Silvina Luna. Los médicos están intentando ahora, en este momento, volver a extubarla”, aseguró Guido Záffora. Además, detalló que esta tarde le van a realizar una batería de estudios. Alejandro Guatti, desde la institución médica, adelantó que en unas horas se dará un nuevo parte médico oficial, algo que pidió el entorno familiar para poder, por un lado, ofrecer información certera, y por el otro agradecer por las muestras de apoyo y afecto recibidas.

“ El sábado fue un día muy complicado ”, agregó luego Záffora, y relató que Silvina está todo el tiempo acompañada y apoyada por su círculo más íntimo: Ezequiel, su hermano, y sus mejores amigas, Analía y Eugenia. También explicó que pese a su cuadro, Silvina sigue con sus sesiones de diálisis y que hoy tuvo una leve mejoría con respecto al fin de semana.

El último parte médico de Silvina Luna, que lleva el membrete y la firma de la dirección médica del Hospital Italiano, fue dado a conocer el viernes pasado. “La paciente Silvina Luna Ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva de este hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio. Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”, rezaba el texto.

La palabra de Burlando, su abogado

En diálogo con Florencia de la V y el resto del panel de Intrusos, Fernando Burlando, el letrado que representó a Silvina Luna en el juicio contra Anibal Lotocki, dio algunas precisiones más del estado de la exparticipante del Gran Hermano. Luego de coincidir con Záffora en que “el real estado de salud de Silvina es minuto a minuto y segundo a segundo”, -ya que su cuadro puede evolucionar o desmejorar de un momento a otro-, señaló que ese es el motivo de la prudencia de Ezequiel, “un ejemplo de hermano”.

“¿Cómo puede ser que esta persona siga operando?”, preguntó luego la conductora del ciclo de entretenimientos sobre Lotocki, que fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina tras haber sido encontrado culpable del delito de lesiones graves. “ La condena no está firme y la ley tiene un sistema de protección para todas aquellas personas que no tienen una sentencia firme. Cuando no hay una sentencia firme, hay una presunción de inocencia, más allá de que haya habido una sentencia condenatoria grave ”, repasó. “Todo esto hace que uno se sienta como viviendo una gran injusticia, pero es parte de los procesos lamentables de la Justicia, que a veces incluso también son lentos. Esa es otra contradicción: una Justicia lenta no es justicia. Pero bueno, es parte de un debate extra”, aseguró. Cuando Laura Ubfal le consultó de quién depende que la causa avance, Burlando fue prudente: no quiso dar nombres, aunque explicó que depende del Tribunal de Casación.

Además de la falta de Justicia real, el mediático abogado contó que todo este proceso generó en Silvina Luna un deterioro en su salud psíquica. “En todo este proceso jamás hubo una nota que no revictimizara a Silvina ni a ninguna de las otras chicas, como Stefi Xipolitakis, Gabriela Trenchi o Pamela Sosa. Y todas estas cuestiones causaron un daño irreparable en la salud mental de ellas”, disparó. Luego, aseguró que lejos de encontrarse con una persona que les haya dicho qué material les puso en el cuerpo o que se haya mostrado preocupada, “encontraron una persona con una soberbia imposible de describir”. “ No se ha preocupado en ningún momento por nada y tiene una actitud nefasta ”, completó.

Durante la charla, el letrado contó además que los medios cumplieron un rol fundamental porque “ayudaron a la condena” del médico, recordó que “en un principio era un tema frívolo” y aseguró que los casos que llegaron a la Justicia hubo 12 víctimas más de Lotocki que no lo denunciaron. Por último, desestimó la versión que señala que a Lotocki lo protege un político importante y resaltó la personalidad de Silvina Luna, quien le aseguró que quería Justicia, pero jamás habló con odio de Lotocki. “ Sí quiere que pague, quiere que haya Justicia, pero jamás la escuché hablar fuera de lugar de quien fue, en definitiva, la persona que designó en su vida la salud, la mano que le puso la bomba de tiempo en su organismo ”, cerró.

