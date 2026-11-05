La misa del Papa en Luján concentrará la fuerte preocupación de la Iglesia por las deudas sociales

Cáritas, el brazo social de la Iglesia que anima y busca dar respuestas integrales a las problemáticas de la pobreza, tendrá una fuerte presencia junto al papa León XIV en la misa que reunirá a una multitud frente a la Basílica de Luján, el próximo miércoles, en el último día de la visita del Santo Padre a la Argentina. Según pudo saber LA NACION, la caridad será el tema central de la misa.

Más allá del significado político que se le atribuye a la presencia del gobernador Axel Kicillof, con su gabinete en pleno, invitados e intendentes bonaerenses, la Iglesia aspira a que el centro de la escena lo ocupen “las personas que muchas veces quedan al margen de la sociedad”, explican cerca del presidente de Cáritas, el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara. Será una expresión de carácter social que tendrá la incursión del Papa en el territorio bonaerense, cuya primera escala será la visita al Pequeño Cottolengo de la comunidad de Don Orione, en Claypole.

El papa León XIV en la última audiencia general en el Vaticano, antes de su viaje a América Latina agencia AP - AP

“Los niños, las personas con discapacidad, trabajadores de la economía popular, personas que transitan procesos de recuperación de adicciones y adultos mayores tendrán un lugar destacado”, afirmaron en Cáritas, al señalar la impronta de la celebración que presidirá el Papa. Esa predilección por los sectores desfavorecidos, se indicó, responde a “una convicción central del Evangelio”.

“Vengamos a pedir para que nuestra Argentina se levante y camine”, animó, en tanto, el arzobispo de Mercedes-Luján y anfitrión del encuentro, monseñor Jorge Eduardo Scheinig.

Carrara transmitió “la alegría y la esperanza” con que Cáritas recibe al Santo Padre, así como la invitación a “acompañar los dolores más profundos de nuestro pueblo”. En ese sentido, enumeró las realidades que hoy interpelan en el plano social y describió “el clamor por el trabajo, el llanto por las adicciones y la preocupación especial por la ludopatía entre los adolescentes, la fragilidad de la salud mental en tantas familias, el dolor profundo detrás de los suicidios y las emergencias climáticas que dejan a muchas familias a la intemperie”.

Frente a estos desafíos, destacó la necesidad de fortalecer la vida comunitaria y organizar la esperanza. “El papa León, como buen pastor, nos alentará enormemente en esta tarea con su palabra y con sus gestos”, expresó el arzobispo Carrara, en el año en que Cáritas Argentina cumple 70 años de servicio y compromiso con las comunidades de todo el país.

El gobernador Axel Kicillof en Luján NICOLAS ABOAF

Vigilia y testimonios

Desde el atardecer del martes, varias horas antes de la misa frente al santuario de Luján, se vivirá un clima especial de preparación, a partir de la vigilia y el festival que se desarrollará en la Posta del Encuentro, en el Parque San Martín, a un kilómetro de la basílica.

En sintonía con el lema del viaje papal -“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”- y en una movilización que la ciudad de Luján no vive desde la visita de Juan Pablo II en 1982, peregrinos de distintas procedencias compartirán una noche de encuentro, oración y celebración. Habrá expresiones de religiosidad popular, una peña folklórica, bandas en vivo, testimonios y momentos de reflexión en torno a la fraternidad y el servicio.

Los agentes pastorales de Cáritas tienen en claro que participar en la preparación de la celebración de León XIV representa “una oportunidad para renovar el compromiso de la Iglesia con quienes más sufren y expresar la caridad como una forma concreta de vivir la fe”.

El eje de la misa en Luján será el lema “Constructores de comunión, servidores del Reino”, que se traduce como “una invitación a vivir la caridad como expresión de fraternidad y compromiso con una sociedad en la que nadie quede al margen”. Así, se conocerán historias, experiencias y testimonios de personas de distintas comunidades de Cáritas, que apuntarán a “reconocer la dignidad de cada persona y su protagonismo en la vida comunitaria”.

Los testimonios sintetizarán las experiencias de quienes llevan adelante en Cáritas los espacios de apoyo escolar, cooperativas, comedores comunitarios y centros de recuperación de adicciones, además del compromiso de los voluntarios que sostienen las tareas en los barrios, a través de una presencia sostenida en 3500 parroquias, capillas y centros comunitarios de todo el país.

El diputado nacional Juan Grabois y el arzobispo Gustavo Carrara recordaron al papa Francisco, en una clase abierta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Argentina humana

Encuentro con Grabois

En vísperas de la llegada del papa, el arzobispo Carrara compartió con el diputado nacional Juan Grabois (Argentina Humana) una clase abierta en el seminario sobre “Lecturas sobre el pensamiento filosófico, político y social del papa Francisco”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Carrara reflexionó sobre el papel que tuvo Francisco en la revalorización de la política como herramienta para transformar la realidad. Destacó el lugar que Francisco otorgó a los movimientos populares y los sectores más humildes, camino que se continúa en León XIV, dijo.

Grabois, en tanto, expresó que una de las grandes virtudes de Francisco era “saber transitar las contradicciones y sacar cosas buenas de ellas. En vez de refugiarse en determinadas certezas y hacer la plancha, se expuso a que lo atacaran y agraviaran desde distintos frentes”.

Para el arzobispo Carrara, la visita de León XIV a la Argentina será una invitación a renovar el compromiso de construir una sociedad en la que nadie quede al costado del camino y un llamado a fortalecer la vida comunitaria, acompañar a quienes más lo necesitan y transformar la solidaridad en acciones concretas.