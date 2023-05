Pepe Albistur empapeló la ciudad con un agradecimiento a Cristina Kirchner: “Gracias por tanto amor”

escuchar

El exsecretario de Medios del kirchnerismo Enrique “Pepe” Albistur coordinó una campaña publicitaria en favor de Cristina Kirchner, a la luz de la decisión de la vicepresidenta de no postularse a ningún cargo estas elecciones y días antes de que encabece el acto por el 25 de mayo.

El empresario y amigo de Alberto Fernández empapeló la ciudad de Buenos Aires con afiches en agradecimiento a la expresidenta. “Gracias por tanto amor”, reza el cartel avistado en las calles porteñas. El cartel se encuentra además ilustrado con una fotografía de la expresidenta con la militancia.

El afiche para Cristina Kirchner que apareció en las calles de la Ciudad.

Albistur, actual pareja de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, llevó a cabo -tanto antes de su renuncia en 2009 como después- diversas movidas publicitarias destinadas a Cristina como Néstor Kirchner. En 2020, por ejemplo, el empresario detrás de la marca Equipos de difusión saludó a la vicepresidenta por su cumpleaños y se valió de la misma frase inmortalizada en su afiche más reciente: “Feliz cumpleaños Cristina. Gracias por tanto amor”.

El publicista de 75 años también formó parte de la campaña presidencial de Italo Luder e intervino en la de Carlos Menem y en la del exintendente Carlos Grosso.

El mensaje de Pepe Albistur a Cristina Kirchner por su cumpleaños

La aparición de la pegatina fue en concordancia con la primera aparición televisiva de Cristina Kirchner desde 2017. Durante su paso por Duro de Domar (C5N), la titular del Senado se refirió una vez más a su renunciamiento y volvió a dejar en claro que no tiene intenciones de sumarse a la contienda electoral.

“¿Cómo es eso de que la gente no quiere creer que no voy a ser candidata? Yo creo que hay compresión de texto, que es un atributo afortunadamente de la mayoría”, sentenció la vicepresidenta. Dijo también que ella se maneja a través de las “neuronas” y no “hormonalmente”.

Asimismo, denunció encontrarse bajo una cierta “libertad condicional” provista presuntamente por la Justicia y lanzó una suerte de justificación sobre por qué no lucha contra las aparentes restricciones que le imponen: “No podría pelear contra la proscripción y ponerle un límite a la Corte Suprema porque dejaría al peronismo debilitado en pleno proceso electoral”.

LA NACION