Pese al traspié con el Presupuesto, Alberto Fernández apoya la asunción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense

En medio del desconcierto que provocó en el Frente de Todos el discurso de Máximo Kirchner que terminó de hundir el Presupuesto 2022, el presidente Alberto Fernández dará este sábado una señal política para reforzar la unidad del Frente de Todos, encerrada en medio de suspicacias internas, al acudir en forma presencial al acto con el que el jefe de La Cámpora asumirá finalmente a la cabeza del PJ bonaerense.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la Presidencia, mientras que desde la Gobernación provincial también anticiparon la concurrencia de Axel Kicillof. La asunción de Máximo Kirchner tendrá lugar desde las 11 en la quinta histórica de San Vicente, al sur del Gran Buenos Aires, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. Allí, Alberto Fernández y Máximo Kirchner serán los principales oradores.

El apoyo del Presidente al jefe del bloque de diputados del FdT tendrá lugar después de la fallida intervención de Máximo Kirchner en la sesión de la Cámara baja en la que se rechazó el Presupuesto 2022. Según pudo saber este diario, el Presidente y el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner se habían comunicado por la madrugada para acordar una estrategia que facilitara el tratamiento de la “ley de leyes”.

Pero el discurso de Máximo Kirchner provocó el enojo de los bloques opositores -a algunos de sus referentes los acusó de “cobardía” por no haber impedido que el expresidente Mauricio Macri tomara el préstamo del Fondo Monetario Internacional- y la votación de rechazo impidió que se plasmara el pedido que Fernández le había hecho al diputado: que el Presupuesto volviera a comisión, para evitar que cayera y se le diera una mala señal al FMI.

En este contexto, trascendieron fuertes resquemores internos en la coalición gobernante, expresados por algunos de los propios diputados del FdT, que manifestaron sus dudas sobre la intencionalidad política de Máximo Kirchner. Aseguraron, en los pasillos del Congreso, que el jefe de la bancada persistía en su rechazo a la política económica que lleva adelante el ministro Martín Guzmán, justamente el encargado de negociar con el Fondo un nuevo plan de pagos para la Argentina.

Martín Guzmán y Alberto Fernández definieron prorrogar el Presupuesto por decreto. Presidencia

“El Presupuesto tiene un gran error porque no está incluido el acuerdo vigente con el FMI”, afirmó Máximo Kirchner en declaraciones al canal C5N, donde dio su versión de los hechos tras haber sido señalado como el responsable político del fracaso de la sesión. Pero al mismo tiempo, dejó conceptos que traslucieron sus diferencias con Guzmán. El primogénito hilvanó otras frases sugestivas: “Yo no pienso dar la patita ni hacer el muertito. Ni tampoco que me domestiquen”, advirtió.

La asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense llega precedida de una discusión legal que encabeza Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, quien era vicepresidente del partido hasta que se inició la movida interna para cambiar a las autoridades y entronizar al jefe de La Cámpora. El litigio ya tuvo un pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral y terminará en la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso provincial del PJ bonaerense acaba de prorrogar los mandatos de las autoridades partidarias a nivel distrital, como una forma de darle cobertura legal a la asunción de Kirchner. En el plano político, el desembarco del hizo de la Vicepresidenta en la aceitada estructura peronista de la Provincia también contará con el respaldo del massismo, que este sábado estará representado por Malena Galmarini en San Vicente.