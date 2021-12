La lapidaria respuesta de la oposición a Martín Guzmán tras el rechazo del presupuesto

Luego de las críticas del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la oposición, y tras haber anunciado la prórroga del presupuesto actual, el jefe del bloque de PRO en Diputados, Cristian Ritondo, apuntó con dureza contra las declaraciones del funcionario de Gobierno. “Irresponsable es venir al congreso a sarasear”, sentenció el legislador.

“Irresponsable es mandar el presupuesto el 15/9 y luego de 3 meses en silencio pretender aprobarlo en 2 dias. Irresponsable es que no haya plan económico. Irresponsable es venir al congreso a sarasear. Empiecen a gobernar, no acusen al resto por el trabajo que no realizan”, apuntó por Twitter Ritondo.

El diputado opositor fue hoy quien dio voz al bloque de Juntos por el Cambio a la hora de negarse a devolver el proyecto de ley a comisión para seguir modificándolo y lo rechazó, minutos después, junto al resto de la oposición por 132 votos.

El diputado de Juntos por el Cambio no fue el único que se expresó en contra de los recientes dichos de Guzmán.

El economista José Luis Espert culpó hoy al Gobierno por la falta de acuerdo. “Falso. El gobierno al cual Ud. pertenece y Ud. mismo son los responsables que el Estado no tenga presupuesto. El gobierno por elaborar un presupuesto que era una fantasía y Ud. por faltarnos el respeto a los Diputados al tratar de hacernos creer que esa fantasía era realidad”, replicó por Twitter el diputado de Avanza Libertad.

Después que la Cámara de Diputados rechazara hoy el proyecto de Ley de Presupuesto, el titular de la cartera de Hacienda anunció la prórroga del presupuesto actual y destinó duras críticas a la oposición y sostuvo que esa actitud afectaba las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022. No al Gobierno. A la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas”, destacó el funcionario de Gobierno.

“Hoy, la oposición solo busca ser oposición. Lo han dejado claro: están compitiendo a ver quién es más opositor al Gobierno, y nuestra Argentina necesita que esto cambie”, continuó el ministro de Economía.

Y agregó: “Desde el Gobierno nacional, ya estamos trabajando para menguar el daño que significa ‘voltear’ (tal como dijo un diputado opositor) el proyecto de ley de Presupuesto 2022. Pero sepamos lo que implica ‘voltear un presupuesto’ especialmente en la situación actual de la Argentina”.

En línea con las declaraciones de Guzmán, el Frente de Todos difundió hoy un comunicado en el que también acusó a la oposición por la falta de acuerdo en el Congreso e incluso, de igual modo, tildaron al bloque de Juntos por el Cambio de “irresponsable”.