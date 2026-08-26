Peter Lamelas en el Cicyp: “La macroeconomía argentina se está ordenando y la confianza vuelve a abrir oportunidades”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) y brindó su perspectiva sobre la situación actual de la economía.

El Cicyp invita regularmente a personalidades de la política, la economía y la vida pública de la Argentina para fomentar el intercambio plural de ideas y afianzar su objetivo fundacional de promover y defender los principios de la empresa privada y la iniciativa individual, en pos del desarrollo económico y social.

Lamelas participó este miércoles de un desayuno en el que habló ante los miembros de la institución en el Alvear Palace Hotel.

Peter Lamelas durante su exposición

“En CICyP hablé de hechos: la macroeconomía argentina se está ordenando y la confianza vuelve a abrir oportunidades. Los grandes proyectos de energía y minería son la chispa. Pero el motor son las empresas, las PyMEs y quienes generan empleo y valor todos los días”, señaló Lames a través de X tras el encuentro.

Sostuvo que Estados Unidos “quiere ser el socio estratégico que ayude a conectar esa chispa con el motor”, que es “la inversión transparente, reglas claras, talento local y crecimiento para ambos países”. “El rumbo está claro. Las oportunidades están sobre la mesa. Ahora es el momento”, cerró.

Gustavo Weiss, Bettina Bulgheroni, Peter Lamelas, Adelmo Gabbi y Natalio Grinman

Por su parte, la presidenta del Ciccyp, Bettina Bulgheroni, señaló: “Vivimos una época en la que casi todo parece cambiar a una velocidad inédita. Cambian las tecnologías, los mercados, las formas de producir, de trabajar y hasta de vincularnos. Cada día aparecen nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y, sin embargo, mientras tantas cosas cambian, hay algo que conserva un valor extraordinario, la confianza”, detalló.

Y sumó: “El Cicyp nació hace más de ocho décadas para generar un ámbito de encuentro entre el sector privado, el ámbito público y la sociedad. Un espacio donde las diferencias puedan convertirse en conversación y donde las coincidencias puedan transformarse en iniciativas concretas para el desarrollo del país”.

El Cicyp es una asociación civil sin fines de lucro fundada en Montevideo, Uruguay en 1941. La sede argentina del consejo busca estimular la consolidación de las relaciones entre las distintas vertientes políticas, económicas, culturales y sociales, propiciando foros de diálogo y reflexión permanentes.