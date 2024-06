Pettovello rompió el silencio en una videollamada con libertarios y dijo que no renuncia: “Vine a bancar a mi amigo”

Escuchar

En medio de la crisis que atraviesa el Ministerio de Capital Humano, que quedó solapada esta semana porque los focos estuvieron puestos sobre la Ley Bases, la ministra del área, Sandra Pettovello, -que está denunciada y recibió fallos de la Justicia en su contra por no entregar alimentos- rompió el silencio y se refirió por primera vez a las turbulencias que atravesó.

Lo hizo el jueves por la noche con un método poco usual para un funcionario: cuando se conectó por videollamada con un grupo de libertarios que se habían juntado en el Obelisco para darle apoyo. Su voz se escuchó a través de un megáfono y su decisión fue clara: anunció que no va a renunciar.

“Hagan lo que me hagan, ya estoy adentro y no voy a parar. Si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Así que me sirve un montón lo que están haciendo porque necesito el apoyo. Es muy difícil seguir adelante pero no voy a abandonar , primero porque vine acá a bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar; y segundo porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre, y yo la voy a seguir sacando”, sostuvo. Con su “amigo” se refirió al presidente Javier Milei.

Pettovello también dijo que suele responder todos los mensajes que le mandan por Instagram, ya que alegó que está “conectada con la gente de verdad”, y les aseguró a las personas que la escuchaban que iba a estar para ellos si la necesitaban. “Trato de hacer todo lo que puedo, a veces hasta me meto en los misterios ajenos”, deslizó.

Y después la funcionaria, que cultiva un extremo bajo perfil y que reúne bajo su órbita a las áreas de Desarrollo Social (ahora Niñez y Familia), Trabajo y Educación, arremetió: “La verdad es que las mafias son peor de lo que yo pensaba. Están las mafias de los políticos corruptos; los empresarios prebendarios, a los que no les quiero pagar; la casta periodística, que es de la peor calaña, que son los que me pegan día y noche todos los días por radio, televisión, 24 horas dándome, diciendo mentiras, mentiras absolutas”.

Incluso, indicó que la labor de su ministerio es “impresionante” y sentenció: “Más allá de que digan que cometemos errores y hacemos las cosas mal, que somos unos inútiles, es todo lo contrario. El problema es que estamos tocando los negocios y no se la bancan. Entonces van a ensuciarme, van a decir que hago mal el trabajo, que soy una inútil. La verdad es que si soy inútil y no saber gestionar es no saber robar, soy una inútil ”.

El grupo de seguidores la alentó mientras hablaba: “¡Vamos Sandra, estamos con vos!”, se escuchó. Además: “Sandra, querida, el pueblo está contigo”. Le contaron también que ya tienen planeado volver a reunirse el 9 de julio para respaldarla de nuevo. La convocatoria para ayer por la noche fue hecha por libertarios que se convocaron por redes sociales.

Según explicaron a LA NACION fuentes ligadas a Pettovello, el youtuber liberal Matías Herrero fue el que organizó al grupo y, mientras estaban en plena actividad, le contó a la ministra que se habían juntado para darle un espaldarazo y le preguntó si la podía llamar.

Mañana todos estamos para apoyar a @S_Pettovello



Esperemos que vos también.

Si apoyas a este gobierno.

Si queres el cambio como nosotros.



Apoyá mañana en 9 de Julio a las 21.45en el Obelisco.#YoApoyoASandraPettovello



Trae tu bandera Argentina y/o tu camiseta.



VLLC🇦🇷🙌🏻🐍💜 pic.twitter.com/n8QR1GVdvR — Barbie🐍 (@barbiepiscu) June 13, 2024

