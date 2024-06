Lousteau explicó por qué dio quórum para la Ley Bases y criticó a los senadores santacruceños

Escuchar

Tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado con varios cambios, el senador radical Martín Lousteau explicó por qué dio quórum en la sesión. Además, criticó a los senadores santacruceños, aunque sin nombrarlos, por irse de la votación de las facultades delegadas. “Algunos se llevaron cosas”, denunció el también presidente de la Unión Cívica Radical.

Siendo el único radical de los 14 en su bloque que votó en contra en general del proyecto, Lousteau dio explicaciones sobre el quórum, situación en la que hay suficientes legisladores en el recinto -más de la mitad- para comenzar una sesión. “Si no daba quórum le daba una semana más a los que negocian para llevarse cosas y después sentarse la semana siguiente. El no quórum en general es dilatar”, sostuvo el legislador por la ciudad de Buenos Aires en una entrevista para Radio Con Vos.

En ese marco, sin nombrarlos, criticó a los senadores de Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano por no presentarse a dar quórum y luego levantarse antes de la votación. “Estabas amagando con que estabas en contra y después te levantaste y habilitaste las facultades delegadas” , aseveró. A través de un video, ambos senadores habían pedido que primero se traten la reforma fiscal y la modificación de la fórmula de aumento a los jubilados antes de avanzar con el debate y denunciaron presiones.

Asimismo, Lousteau tampoco mencionó a Lucía Crexell, denunciada esta semana por sobornos porque supuestamente le habrían ofrecido el cargo de embajadora en la Unesco a cambio de su aval a la Ley Bases, pero el radical acusó: “Lo que hubo en este proceso de amague es que algunos se llevaron cosas. No dar quórum es darle a alguien la llave para seguir negociando prebendas”.

En otro tramo de la entrevista, al radical le consultaron sobre las repercusiones en su partido por ser el único senador de su bloque en estar en contra del proyecto, a lo que respondió: “Yo soy presidente del Comité Nacional [de la UCR], que en su mayoría está en contra de la ley. La Convención Nacional, la mayoría está en contra, Franja Morada está en contra, la Juventud Radical también. Hay un montón de radicales que no son diputados y senadores”.

Tras ellos, reconoció que en las filas del radicalismo hace falta una mesa de diálogo que todavía no logró confirmarse. “Antes, cuando gobernaba Alberto Fernández, había una mesa de Juntos por el Cambio y nos sentábamos varios radicales, pero hoy eso no está y nos cuesta mucho generarla”, sostuvo.

Con respecto a su posición política para con el proyecto oficialista, el senador analizó: “Yo miro las leyes de distinta manera, las miro en el contexto, veo una recesión monumental, caída de la jubilaciones, salarios, de comercio, industria. Miro las leyes que manda [Javier Milei], mandó dos mega leyes, usó 25 decretos, y dentro de las leyes no hay nada para los jubilados, para la educación, o para obra ́la pública o las Pymes”.

“Había que hacer un ajuste y la sociedad tiene vocación de eso, que es extraordinario. ¿Pero cómo se distribuye poner el hombro? En la ley hay un beneficio inimaginable para los más ricos. Milei elige ser conservador fiscal con los jubilados y degenerado fiscal con los más ricos”, dijo sobre las reformas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y Bienes Personales. “Somos 14 senadores. Tenemos más margen para forzar, para corregir. Cuando me dan una ley, no pienso en función de si es distinto al pasado. Voto en función de si están bien o mal las cosas, y no acepto presiones de ningún lado”, advirtió el legislador, que también presentó su propio dictamen en el que propuso subir el mínimo no imponible de Ganancias y coparticipar lo producido por el blanqueo, además de excluir excluye a Aerolíneas Argentinas, al Correo y a RTA de la lista de empresas a privatizarse.

En ese sentido, continuó defendiendo su voto en contra. “El radicalismo es el lugar que me contiene. No estoy en contra de privatizar, estoy en contra de privatizar mal. Es un gobierno que dice que va a privatizar pero no puede distribuir alimentos. Te dicen que es todo o nada”, indicó.

Y cerró: “En las comisiones nadie defendió la ley. No me parece que a Milei le corresponda bajar Bienes Personales a 2038, es el blanqueo más generoso y menos controlado de la historia. No podes cobrarle poquito al evasor serial”.

